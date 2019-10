Menys nens a la guarderia

L’allargament de la baixa de maternitat i la davallada de la natalitat han provocat que els problemes per trobar plaça en una escola bressol comunal siguin ja cosa de la història. Totes tenen places lliures.

Actualitzada 07/10/2019 a les 07:01

El cas més paradigmàtic és el d’Andorra la Vella. Fa uns anys havia arribat a tenir tres escoles bressol públiques i avui la dels Serradells (batejada recentment com a Conxita Mora Jordana en homenatge a l’excònsol que la va impulsar) ni tan sols arriba a omplir una capacitat que ja s’ha reduït. Malgrat que va estar concebuda per a un centenar de places, ara mateix s’han rebaixat a 63 per la caiguda de la demanda. Els responsables de les escoles bressol coincideixen en el fet que l’allargament de la baixa de maternitat, en vigor des d’aquest mateix any, ha incidit en la caiguda. Aquest factor sumat al fet que els nens poden entrar ja als cicles de maternal de les escoles de primària a partir de dos anys provoca que s’estiguin menys temps a les llars d’infants. Però és indubtable que la baixada de la natalitat hi té incidència com també el paper de les llars d’infants privades, amb horaris més amplis per suplir les necessitats dels pares que tenen feines que els obliguen a treballar els caps de setmana, una situació habitual en un país enfocat al turisme com el Principat. Tot plegat ha incidit en una situació que poc té a veure a la d’uns anys enrere, en època precrisi. Avui la qüestió a abordar ja no és de gestió, de com donar resposta a les demandes de places de les famílies, si no que es tracta d’un debat més profund i especialment relacionat amb una caiguda dels naixements que afecta arreu d’Europa i si en algun moment caldrà prendre mesures per mirar de revertir la tendència. L’Unicef apuntava, per exemple, a la gratuïtat de les escoles bressol com una de les accions a impulsar, atès que la qüestió econòmica pesa alhora de decidir tenir o no un fill. Una mesura que també ha reclamat el PS, malgrat que en aquest cas relacionat també amb la necessitat que l’educació impartida a les llars d’infants s’entengui ja com una extensió de la que comença a partir del cicle de maternal. En tot cas, aquest plantejament s’escapa ja de l’àmbit comunal, que a hores d’ara és qui té les competències en la matèria. El que està clar és que les escoles bressol treballen cada cop més eines pedagògiques i que precisament per això es lluita per superar el qualificatiu de guarderia. El que està en qüestió no es pas la qualitat. Les dades el que reflecteixen és l’impacte de la situació social en un servei tan essencial com és aquest.