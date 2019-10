Una cotització més justa

El nou règim de cotització dels autònoms va entrar en vigor l’1 de setembre. Un canvi de model basat en unes condicions més justes, que tenen en compte el volum de l’activitat i els beneficis de cada negoci.

Actualitzada 06/10/2019 a les 06:41

El clam pels canvis en el sistema de cotització dels treballadors per compte propi ha estat recurrent els últims anys. I era especialment viu quan s’aprovava a l’inici de l’any el salari mensual mitjà, la magnitud que servia i continua servint per calcular què ha d’aportar un autònom a la Seguretat Social. La crítica era sempre la mateixa, que no tots els negocis arribaven a generar aquesta xifra econòmica cada mes (aquest any és de 2.111 euros i, en conseqüència, la cotització és de 464 euros) i que era un sistema clarament injust. Amb els anys s’han aprovat reduccions de la cotització a partir de diferents criteris com ara l’inici d’una activitat, per no penalitzar els emprenedors. Però s’insistia que era insuficient, que el sistema s’havia de bastir d’acord amb la xifra de negoci que cada treballador per compte propi generava. La consolidació del model fiscal i de tot el seguit d’obligacions envers l’administració, han facilitat que es pugui construir un sistema pel qual es paga en funció del que hagi generat el negoci durant l’exercici anterior. La tramesa d’informació a la CASS des dels departaments de Tributs permetrà que la Seguretat Social pugui fer un control i que, per tant, tothom pagui el que li pertoca. Fins divendres, ja s’havien rebut 174 declaracions d’autònoms per acollir-se al nou sistema, que compta amb vuit barems diferents: hi haurà qui pagui un 25% (dels 464 euros que fan de base), un 50%, un 62,5%, un 75%, un 100%, un 125% i un 137,5%. En unes setmanes, però, la Seguretat Social tindrà la informació necessària per regularitzar les aportacions de tots els treballadors per compte propi, que ara mateix superen els 6.000. Una xifra considerable i que posa de manifest la rellevància d’aquest col·lectiu en el teixit econòmic. El nou model, a més, és beneficiós per a aquells que tenen un negoci més modest però també demana més a qui més ingressa. Per tant, la filosofia del mateix és clarament més justa i equitativa. És important que per a la correcta implantació tots els afectats tinguin a l’abast la informació necessària. En aquest sentit, ja s’han dut a terme tres sessions informatives a la Cambra de comerç per donar les explicacions pràctiques i resoldre possibles dubtes. Els antecedents respecte a la cotització dels treballadors per compte propi evidencien la necessitat que la informació flueixi.