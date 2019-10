Més despesa pública

La despesa pública en personal va augmentar el 2018 un 3,5% i arriba als 245,5 milions d’euros. A efectes pràctics significa que es va incrementar en deu milions d’euros la partida per pagar els salaris dels empleats públics

La pujada d’un 3,7% en salaris públics és un fet de certa preocupació perquè manté la tendència dels últims anys d’increments constants molt més enllà de l’IPC. En valors absoluts els organismes, entre els que tenen cert pes específic en el conjunt de la despesa pública, que tenen increments més importants són Andorra Telecom, amb un 11,3%, i Forces Elèctriques d’Andorra, amb un 7,8%. Pel que fa a Govern, la pujada és exactament igual que la mitjana: d’un 3,7%. El pressupost de l’Estat és limitat, tot i que organismes com Andorra Telecom o FEDA obtenen ingressos per via pròpia, i l’increment constant de certa importància en les partides de personal és un fet que cal tenir en compte. Cal rigor i control perquè finalment l’augment d’ingressos constant arran de la introducció del model fiscal finalment s’ha anat gastant en diferents aspectes amb obligacions compromeses que no s’esvairan. La capacitat de continuar augmentant els impostos és molt limitada, amb una pressió fiscal que es troba en el 25%. L’eficiència en la gestió de l’administració i els organisme públics o semipúblics inclou de forma obligatòria l’exercici de contenció en les partides de personal. La tendència a un increment indefinit de les plantilles públiques acabarà per ser un problema important que amenaça amb la sortida fàcil d’augmentar els impostos o posar-me de nous. Cal tenir en compte que durant aquesta legislatura ja ha quedat clara la intenció del Govern d’apujar un parell de punts la cotització a la Seguretat Social i per tant seria important que no s’incrementessin més els costos per d’altres bandes. L’Estat necessita fons tant per fer accions socials com inversions, i això dignifica que cal posar límits als diners que queden compromesos en el capítol 1. Govern ja ha arribat a 114 milions d’euros de despesa en sous de funcionaris el 2018. Quan els demòcrates van arribar al Govern el 2011 van ser capaços d’estabilitzar la despesa en sous prop dels 95 milions d’euros durant tres anys. Però a partir del 2014 es van descontrolar i els increments han estat molt importants. En el període entre el 2014 (100 milions) i l’any passat (114) no han sabut aturar unes pujades que estan molt per sobre del que seria recomanable.

