Explicar l'acord

La secretaria d’Estat d’Afers Europeus enceta dilluns a Canillo la ronda de reunions de poble per informar els ciutadans sobre l’acord d’associació. N’hi haurà a les set parròquies (a Encamp també al Pas), a Tolosa i a Barcelona

Actualitzada 26/09/2019 a les 06:35

El Govern ha concretat les dates i el format de les reunions de poble que va anunciar que organitzaria amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania les negociacions sobre l’acord d’associació. Les trobades arrenquen dilluns vinent a Canillo (a les 20.30 hores al Palau de Gel) i en el decurs d’un mes (la darrera serà el 28 d’octubre) s’hauran celebrat a totes les parròquies (a Encamp també al Pas). El secretari d’Estat d’Afers Europeus va avançar que durant el novembre també es traslladaran a dues ciutats amb una àmplia concentració de ciutadans del país, Barcelona i Tolosa. I, aprofitant les possibilitats que donen les noves tecnologies, es preveu celebrar una reunió en línia, a través d’Internet, per a qui no pugui acudir a les reunions físiques, i s’ha habilitat una pàgina web amb l’opció de contactar amb la secretaria d’Estat d’Afers Europeus per resoldre dubtes. Un ventall ampli de possibilitats, en un horari accessible perquè la jornada laboral no suposi un impediment (sempre hi hauran excepcions, és clar), que facilita que els ciutadans puguin escoltar de primera mà en què consisteix l’acord, en quin estat es troba la negociació, els reptes i oportunitats que s’obren i també les renúncies que pot comportar. Escoltar i també preguntar dubtes i inquietuds. El Govern millora notablement l’estratègia comunicativa amb aquesta acció i comença a preparar el terreny per al referèndum que s’haurà de celebrar un cop es tanquin les negociacions. No obstant això, aquest serà un procés que haurà de tenir una continuïtat perquè encara s’han d’abordar qüestions de molta rellevància. Les reunions amb Brussel·les s’han de reprendre aquesta tardor i el calendari que es fixi a partir d’ara determinarà si l’acord es podrà tancar aquesta legislatura. És un procés lent i feixuc però ha quedat clara la importància de fer partícip la societat, i més tenint en compte els corrents antieuropeistes que circulen pel continent. Només amb ciutadans ben informats es poden combatre determinats missatges i és important que malgrat que quedin molts mesos per poder albirar el final de la negociació ja es comenci a treballar en aquest sentit. A més, el Govern ha de deixar clar el sentit de l’aposta per fer una secretaria d’Estat de Participació Ciutadana. S’ha començat per Europa però s’haurà de fer visible en altres àmbits.