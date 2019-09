Canviar per millorar

Un servei de transport públic amb mancances en les freqüències, amb horaris que el facin inútil per als treballadors i que no tingui les parades adequades és un servei abocat al fracàs en un país acostumat a usar el transport privat

Actualitzada 25/09/2019 a les 06:37

Quan encara no ha passat ni un mes des que es van posar en marxa les noves línies d’autobús del transport públic nacional, el Govern ja ha pactat amb les companyies adjudicatàries canvis en el servei que entraran en funcionament dilluns vinent. Els canvis més destacats són que l’autobús del Pas de la Casa passarà cada 30 minuts, que es posarà en marxa una nova línia anomenada circular que unirà Escaldes-Engordany amb el centre d’Andorra la Vella i que s’unificarà la tarifació de Canillo. Aquesta decisió arriba l’endemà que al Pas de la Casa es produís un incident que va fer que alguns usuaris estiguessin dues hores esperant l’arribada de l’autobús. Un error humà, va dir ahir el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, que no s’hauria de tornar repetir enlloc si es vol que l’objectiu de la nova planificació del transport públic, que no és cap altre que el de l’increment dels usuaris, arribi a bon port. El fet que el Govern s’hagi vist obligat a pactar canvis a les línies adjudicades poques setmanes després de la posada en marxa no s’ha de veure de forma negativa si el que es vol és rectificar el que no ha funcionat fins ara. No és de rebut que els usuaris de l’autobús s’hagin d’esperar molt més del compte que passin els vehicles o que les línies no arribin a tots els punts de la població. Un servei de transport públic amb mancances en les freqüències, amb horaris que el facin inútil per als treballadors i que no tingui les parades adequades és un servei abocat al fracàs i que en el cas d’Andorrà no permetrà posar solució a un dels seus problemes endèmics com és el del trànsit. Una situació que afecta tant la mobilitat de les persones com la contaminació ambiental i sonora. El ministre Gallardo, d’altra banda, també es va referir ahir al desig que el transport públic sigui cada vegada més econòmic. És una evidència que uns autobusos amb uns preus elevats no són atractius per als usuaris i que pot ser encertat el camí iniciat per alguns comuns de rebaixar-ne el cost. Tot i que en el cas d’Andorra la Vella i Ordino els preus són tan simbòlics que només es poden oferir a través de les subvencions dels comuns. Tenir un transport públic totalment deficitari no hauria de ser l’opció escollida i sí la d’intentar donar un servei de qualitat a un preu que sigui raonable per a les butxaques del ciutadà.