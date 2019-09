La proposta de Vila

Josep Miquel Vila va aprofitar la reunió de poble d’ahir per a la presentació del que creu que ha de ser el futur de Sant Julià. El cònsol aposta perquè la parròquia es converteixi en el referent nacional per al turisme d’estiu

Actualitzada 24/09/2019 a les 06:37

La reunió de poble tenia com a eix principal el projecte de tirolina per a Naturlandia que el comú considera important per anar desenvolupant el projecte del parc. Però finalment el cònsol va desenvolupar l’estratègia que ha dissenyat com la del futur per revifar Laurèdia. El punt central es basa a intentar convertir Sant Julià en el focus central del turisme d’estiu, aprofitant com a base Naturlandia. La intenció, però, és portar el projecte molt més enllà i sumar-hi la tirolina, les activitats aquàtiques a la cota 900 i fins i tot arribar a situar atraccions noves, com ara les de realitat augmentada. El projecte de Vila per a Naturlandia poca cosa té a veure amb un parc centrat en els animals, sinó que el cònsol vol portar-lo cap a un conjunt d’atraccions temàtiques. Aquest model combina tant les a l’aire lliure com possiblement les de zona tancada, com haurien de ser les de realitat augmentada. Però xoca amb la visió que tenen altres polítics i moviments ciutadans com Desperta Laurèdia o Unió Laurediana. Al seu temps, però, aquests dos grups tampoc tenen la mateixa visió del parc i Naturlandia apunta a tenir tots els números de ser el tema estrella de les eleccions. Les xifres que va presentar ahir Vila són força bones, les millors des que Josep Pintat va decidir obrir el parc. Cal entendre que corresponen a la realitat comptable actual i significarien un canvi de tendència. Si Camp­rabassa és capaç de passar de perdre cada any més d’un milió d’euros a guanyar-ne, ni que sigui mig, la línia ja és diferent. Caldrà veure, però, quin és el resultat final, perquè uns comptes positius en EBITDA (bàsicament una comparativa entre despeses i ingressos derivats del funcionament i sense interessos, despeses financeres, impostos, amortització o depreciació) poden variar de forma substancial un cop s’apliquen totes les modificacions. Caldrà veure quin és el posicionament de cada grup sobre Camprabassa les properes eleccions, ja que fins i tot pot ser un factor que determini la composició de llistes. Un altre punt important d’ahir és l’anunci de la reducció del deute de 23 a 13 milions d’euros i de confirmar-se suposaria una actuació destacada per part del comú, ja que quan va arribar s’estava al límit de la línia vermella d’endeutament.