Temporers i habitatge

Quan encara queden algunes setmanes pera l’inici de la temporada d’esquí, la situació dels treballadors temporers torna a la primera línia mediàtica a conseqüència dels greus problemes que estan tenint els darrers anys per trobar un habitatge per residir durant els mesos que fan estada a Andorra treballant a les estacions d’esquí. Tan greu és el problema que les estacions d’esquí han de fer d’intermediàries per aconseguir allotjament per als seus treballadors. Ja sigui llogant edificis perquè hi puguin viure com fent les gestions per avançat amb les immobiliàries perquè els temporers tinguin una residència garantida quan arribin al país. La situació dels treballadors temporers és la punta de l’iceberg d’un dels principals problemes que hi ha actualment al Principat: la manca de pisos de lloguer amb uns preus raonables que afecta la major part de la ciutadania ja siguin nacionals, residents o treballadors temporers. Cal tenir en compte que en el cas d’aquests darrers, el fet de venir a realitzar la temporada d’esquí a Andorra només els surt a compte si quan acaben els mesos d’estada al Principat poden tornar als seus països d’origen amb els diners suficients per sobreviure fins a l’inici de la temporada al seu país. La major part dels temporers afectats són d’origen argentí i bona part d’ells ja fa un parell de temporades que han decidit no tornar a Andorra per les altes despeses que comporta l’habitatge. També en les darreres temporades s’ha viscut al país el fenomen conegut com a pisos pastera, amb més persones vivint de les que realment ho haurien de fer per les dimensions de l’habitatge. Fins i tot s’ha donat la situació de temporers vivint en vehicles al no poder tenir accés a un habitatge ja fos per la manca d’oferta o pel preu desorbitat dels que hi havia al mercat. Iniciatives com les de les estacions d’esquí, que tampoc són una novetat, ajudaran a solucionar la situació d’alguns treballadors temporers, però no de tots. Una situació que no afecta només els temporers. I és que el preu de l’habitatge de lloguer i les dificultats per trobar-ne són dos dels motius principals perquè Andorra comenci a deixar de ser una plaça amb oportunitats laborals interessants. Això comportarà un empobriment general en no poder ni contractar ni fidelitzar un col·lectiu de treballadors que aporten valor afegit.