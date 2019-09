Reduir retencions

Mobilitat va recuperar dilluns passat, amb l’arrencada del curs escolar, la prova pilot entre les rotondes d’Anyós i el túnel de les Dos Valires per tal d’habilitar dos carrils en sentit baixada i reduir les cues de primera hora del matí.

Actualitzada 15/09/2019 a les 06:45

La prova pilot per tal d’alleugerir la circulació entre la Massana i la vall central a primera hora del matí s’ha demostrat efectiva, asseguren des de Mobilitat. L’objectiu és ara que es converteixi en una mesura permanent fent els treballs de remodelació necessaris en el tram de carretera per tal d’habilitar un carril reversible que serà de pujada o de baixada en funció de les necessitats. El trajecte matinal entre la vall del Nord i la central és un dels conflictius pel que fa a les retencions. Ja va ser objecte de debat durant la campanya electoral de les generals (de fet la prova pilot impulsada va ser una de les propostes dels candidats de Ciutadans Compromesos) i evidentment ho tornarà a ser en la de les comunals. I es plantejarà si és o no necessari començar a treballar en el projecte de desviació de la Massana perquè passi del paper a la realitat. Un desplaçament important de població cap a la vall del Nord mentre el centre del país acapara la gran majoria de centres de treball s’ha traduït en un trajecte diari més complicat. La realitat demostra la necessitat d’estudiar en profunditat alternatives més senzilles i menys costoses abans d’embarcar-se en projectes de gran envergadura i altament onerosos per a les arques públiques, d’apostar per alternatives que no hagin de significar sempre més carreteres i més cotxes en circulació. La nova concessió de les línies interurbanes de transport públic ha d’esdevenir una oportunitat perquè el bus sigui definitivament una alternativa al vehicle privat. Per aconseguir-ho calen especialment dues accions: que els horaris s’adaptin a la realitat laboral del país (sortosament s’ha

cor­regit l’equivocació comesa amb la línia del Pas de la Casa) i que el preu sigui prou atractiu. El comuns de la capital i Ordino ja van en aquesta direcció, amb un tiquet barat per als usuaris. No es pot comparar tot l’entramat de línies nacionals amb una de parroquial però la línia a seguir és aquesta. També s’han plantejat d’altres mesures com ara que grans centres de treball, com pot ser l’administració central, dissenyin plans de mobilitat per a la seva plantilla que afavoreixin accions com ara la de compartir vehicle. És una alternativa més i vàlida. Perquè definitivament si s’aposta per les energies netes, pel respecte al medi ambient, s’han de poder treure cotxes de la carretera.