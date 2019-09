Èxit de Macron

Emmanuel Macron es va donar un bany de masses en la visita i el recorregut per les set parròquies. Va mostrar-se especialment proper encaixant mans, posant per a ‘selfies’ i signant autògrafs com si fos una estrella esportiva

Actualitzada 14/09/2019 a les 06:40

El Copríncep francès estava en una situació delicada quant al tema de l’avortament derivada del doble barret de cap d’Estat d’un país com França, on la inter­rupció de l’embaràs ni tan sols és una qüestió de gaire debat, i de Copríncep d’Andorra, on és una pràctica prohibida expressament per la Constitució. El polític gal va posicionar-se de manera franca. D’entrada, va deixar clar que és un afer intern dels andorrans en què ell no ha de posicionar-se, tal com marca la cor­recció política, però hi va afegir dos elements molt importants. D’una banda, va deixar clar que si l’avortament fos un tema fonamental per a Andorra i que generés una angoixa entre la població s’hauria notat a les darreres eleccions generals. Un vot massiu cap al partit que defensa la despenalització, els socialdemòcrates, hauria evidenciat que la ciutadania anhela l’aprovació de l’avortament. Malgrat es vulgui fer creure el contrari, però, el debat és indissociable de la institució del Coprincipat i l’aprovació d’una llei al respecte comportaria indefectiblement la fi de l’estructura d’Estat actual. D’altra banda, va manifestar que les clíniques franceses estan a disposició de les dones que vulguin inter­rompre l’embaràs. L’ambivalència dins de la coherència va ser un camí encertat per no acabar presoner de les crítiques dels dos bàndols. S’ha d’agrair al Copríncep la forma d’actuar, molt diferent a la de Sarkozy, amb la voluntat de tenir un contacte directe amb el poble. No és fàcil passar-se tantes hores encaixant mans sense tenir ni un no ni una mala cara per a ningú. En l’àmbit polític cal destacar el posicionament sense peatges a favor de l’acord d’associació amb la UE. Ha deixat clar que l’encaix amb Europa no pot fer por i no és una amenaça a la identitat nacional, com no ho és per a França. Un altre punt és el desig de Macron respecte que Andorra reprengui un camí en l’equilibri entre els dos estats veïns. La deriva dels dar­rers anys, en clara direcció cap al sud, és quelcom que Macron considera que cal redreçar. Seria bo que les paraules del Copríncep gal tinguessin un efecte directe a l’hora de prendre una visió general a favor del reequilibri. Macron, a més, va parlar de la millora de la carretera amb França, un element que també és fonamental per canviar la deriva, especialment en el vessant econòmic, d’estar virant cap a Espanya.