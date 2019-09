Estiu en positiu

Les dades definitives d’ocupació del mes d’agost estan per tancar, però el càlcul de la Unió Hotelera augura que s’acabarà al voltant del 80% i que, per tant, la temporada haurà estat millor que la del 2018.

L’agost, un dels mesos cabdals per al sector turístic, s’ha tancat en un cap de setmana en què Andorra és escenari d’una de les proves esportives que ja s’ha convertit en tradicional a les carreteres, la Vuelta a Espanya. Malgrat que es tracta també d’un pol d’atracció per als visitants aficionats al ciclisme, les previsions recollides per la patronal hotelera auguraven un cap de setmana fluix als establiments, que s'explicaven per les prediccions de mal temps i també perquè la ronda espanyola significarà complicacions viàries. No obstant, el còmput global que s’espera de l’agost és més positiu que el de l’any passat i, sumat al percentatge d’ocupació de prop del 60% recollit al juliol, es tradueix en una temporada estival amb millors números que la d’ara fa un any. I els hotels no només preveuen millorar en ocupació, sinó també en preu de venda. Es constata, doncs, la fortalesa de la destinació malgrat que aquest agost s’hagi viscut un episodi especialment complicat per l’esllavissada a la zona del Punt de Trobada i les complicacions viàries derivades. Aquesta tardor el Govern haurà de resoldre si continua el lligam amb el Cirque du Soleil o si s’abandona i es cerquen d’altres iniciatives per portar visitants al país. Perquè ha quedat clar que l’oferta complementària per afavorir l’increment de les nits d’estada al país és necessària i, per tant, que si el Cirque es considera una alternativa esgotada, caldrà trobar una substituta per a un mes amb menys tirada com és el juliol. El sector viu des de fa anys les conseqüències d’un mercat que ha canviat de manera notable amb reserves més curtes i més de darrera hora i amb un ampli ventall de destinacions per triar amb l’eclosió de les companyies aèries low-cost. S’han de valorar els esforços que s’han fet i continuen fent-se per no perdre potencial, ser atractius més enllà de l’hivern i aconseguir l’anhelada desestacionalització. Però els reptes estan damunt la taula, com ara la necessària remuntada del sector comercial o seguir cercant noves propostes perquè els turistes facin estades el més llargues possibles. La natura, les compres, l’oci, la cultura, el ventall de propostes que el país pot oferir són una bona base que no pot quedar-se estancada davant d’un visitant exigent i una competència forta. Una feina que requereix esforços públics i també privats.