De nou, La Vuelta

L’etapa de La Vuelta ciclista a Espanya que es desenvoluparà demà íntegrament a Andorra és un aparador que el Principat ha d’aprofitar i que permet que el nom del país es vinculi a aspectes positius com l’esport i la cultura de l’esforç

Actualitzada 31/08/2019 a les 06:32

Els ulls dels milions d’aficionats al ciclisme d’arreu del món estaran posats demà durant gairebé tres hores en el Principat, durant la celebració de l’etapa íntegrament andorrana de La Vuelta a Espanya. Serà un espot de llarga durada difós en directe a 189 països que emeten una competició que, segons els seus organitzadors, té una audiència acumulada de 400 milions de persones. Es tracta d’una de les etapes reina de la ronda espanyola, que permetrà, un cop més, que els espectadors de la cursa puguin gaudir dels paisatges extraordinaris d’Andorra i que el país surti als mitjans de comunicació internacionals per aspectes positius com són l’esport i la cultura de l’esforç. És una evidència que la Vuelta a Espanya, en el que es refereix a repercussió internacional, no és el mateix que el Tour de França, la competició ciclista més important del món, però no es pot negar que també és un aparador ideal per mostrar la millor cara del país. Quant a la ronda gal·la, s’ha de recordar que, el passat gener, el director del Tour, Christian Prudhomme, va visitar el país i va comparèixer davant la premsa amb el ministre de Turisme, Francesc Camp, per confirmar que la cursa tornarà al Principat el 2020 o el 2021. Una etapa que es vol sigui un final en alt. Amb la Vuelta a Espanya s’ha assolit una relació molt fluïda, fet que ha comportat que els últims anys el Principat sigui pràcticament un fix a les etapes de muntanya de la prova, un fet molt més complicat d’aconseguir amb la ronda francesa. Aconseguir una arribada d’una etapa del Tour no és una feina fàcil, com ho demostra el fet que la ronda gal·la va tornar el 2009 després de tretze anys sense fer-ho. No va ser fins al 2016 que es va tornar a aconseguir. A la competició pura i dura, el Principat ofereix un plus per als aficionats i turistes com és que destacats membres del pilot hagin triat Andorra com a lloc de residència i d’entrenaments, i tampoc no es pot deixar de banda l’impacte de proves com el Mundial de BTT de Vallnord. Ser escenari de grans esdeveniments esportius com aquests s’ha demostrat com un complement d’èxit per a l’època estival, però també són importants per l’impacte a mitjà termini que representen: consolidar Andorra com una destinació molt lligada a la bicicleta i, per tant, ampliar els atractius que pot promocionar i oferir als visitants estrangers.