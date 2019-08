Més feina que aturats

L’atur al juliol es trobava actualment en un 1,1%, que suposa un nivell ínfim, tot i que hi ha hagut una pujada d’un 15% respecte a l’any passat. Però quan es parla de xifres tan baixes els canvis no són substancials

Actualitzada 16/08/2019 a les 06:24

La paradoxa de les xifres del servei d’Estadística mostra com al mercat laboral nacional el nombre de llocs de treball que s’ofereixen és pràcticament el doble del nombre d’aturats. Concretament hi ha 414 persones que estan sense feina, mentre que les empreses ofereixen al servei d’Ocupació fins a 818 llocs. S’ha de tenir en compte que la xifra de feines que s’ofereixen segurament és més gran, ja que no tots els empresaris utilitzen el servei d’Ocupació i encara a dia d’avui és molt habitual trobar papers enganxats en els aparadors en què s’ofereixen llocs de treball. En la major part de països seria incomprensible que les places que s’ofereixen doblin el nombre de gent que no treballa, però al Principat hi ha una sèrie de característiques que expliquen la situació. El més important és que els llocs de treball buits es concentren en tres sectors, com ara l’hoteleria, l’hostaleria i el comerç. Això significa que els aturats que no tinguin el perfil adequat per a aquest tipus de feina o que directament no vulguin desenvolupar-la tenen complicada la recol·locació. Hi ha feina en d’altres sectors, però és molt més puntual. Aquest mateix problema succeeix amb part dels estrangers que volen venir a treballar. Els empresaris s’adonen que no tenen el perfil i que l’objectiu que tenen és aconseguir els papers per intentar canviar ràpidament de feina. El fet que hi hagi més oferta que demanda significa que una persona que obté els permisos, i l’ha de contractar una empresa obligatòriament, passant a residir legalment, acaba disposant de moltes oportunitats davant de la manca de candidats. El nivell dels salaris que s’estan pagant tampoc no hi ajuda, especialment a causa dels preus actuals dels lloguers. La capacitat d’atracció del passat és història perquè sovint, encara que és guanyi més que a les comarques veïnes, el cost de la vida i de l’habitatge deixa de fer atractiva l’arribada al Principat. I no hi ha perspectiva d’una contenció en el cost de l’habitatge. L’últim factor és el Pas de la Casa. Comparativament és la zona on més demanda de treballadors hi ha, però majoritàriament els candidats rebutgen aquesta opció. El Govern i els empresaris del poble encampadà estan negociant fórmules per poder atreure més empleats.