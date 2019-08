Les estades de preparació dels grans equips professionals esportius i l’acollida d’esdeveniments com les grans voltes ciclistes o les finals mundialistes de diverses especialitats són un gran aparador per a l’oferta turística del Principat

Actualitzada 07/08/2019 a les 06:38

Per desè any consecutiu la secció professional d’handbol de l’FC Barcelona realitza una estada de pretemporada a Andorra, concretament a Encamp. Enguany s’acaba el contracte entre el comú i el club català, però tots dos van mostrar ahir la voluntat que la relació entre les dues entitats es pugui prorrogar en el temps. Andorra, en general, i Encamp, en particular, ofereixen al club barceloní unes instal·lacions excel·lents i un clima més benevolent que el de la capital catalana ideal perquè l’equip d’handbol –un dels millors del món– pugui preparar la temporada. A canvi, tot el que mou un club de la magnitud de l’FC Barcelona dona al país i la parròquia un aparador mediàtic que no tindria sense la seva presència. També farà estada de pretemporada la secció d’hoquei patins del Barça i no fa gaires anys era un habitual del Principat el primer equip de l’RCD Espanyol. Darrerament també han preparat la temporada equips femenins professionals de futbol com la Reial Societat o l’Stade Toulousain, el vigent campió de França de rugbi. Atraure al país equips d’aquesta magnitud és un valor afegit a l’oferta turística d’Andorra en termes qualitatius que no pas quantitatius. És una pota més del que s’anomena turisme esportiu i que ha de servir per desestacionalitzar una oferta que encara se centra majoritàriament en l’esquí. Que el turisme esportiu és un bé a explotar ho posen en relleu activitats com La Purito, la prova cicloturística que apadrina el català i resident Joaquim Rodríguez que va aplegar la setmana passada més de 2.000 participants. Ja fa anys que Andorra ha apostat per organitzar proves esportives dirigides als aficionats i les ha combinat amb l’acollida d’esdeveniments internacionals professionals com el Tour de França, la Copa del Món femenina d’esquí o, recentment, les finals de la Copa del Món d’esquí alpí que van dur al país els millors esportistes del planeta en aquesta especialitat. En poc més de vint dies, l’1 de setembre, les carreteres andorranes acolliran una etapa de la Vuelta a Espanya que es desenvoluparà íntegrament pel Principat. Serà un cop més una oportunitat de mostrar al món els paisatges d’Andorra i la capacitat organitzativa del país. El Govern i els comuns han de seguir donant suport a aquests esdeveniments esportius d’elit que mostren la millor imatge del Principat.