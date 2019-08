Menys vehicles dièsel

La caiguda en la venda de vehicles de gasoil segueix la tendència a la baixa iniciada ja fan uns anys i els vehicles de benzina, que històricament eren menys comprats, copen dues terceres parts d’un mercat en què enguany cauen les matriculacions

Actualitzada 06/08/2019 a les 06:36

Les matriculacions de vehicles segueixen un mes més a la baixa, arrossegades per la caiguda en la venda dels automòbils de gasoil. Durant el 2019 les matriculacions d’aquest tipus de vehicles s’han reduït un 21,4% respecte al mateix període de l’any passat. En els darrers dotze mesos la caiguda ha estat encara més elevada i s’ha situat en el 23,4%. Estem davant d’una tendència que ja fa anys, com a mínim quatre, que s’ha instal·lat a Andorra. En el passat les vendes de vehicles dièsel superaven amb escreix les d’automòbils de gasolina. A final del mes de juliol dels 393 vehicles matriculats al Principat, la gran majoria, 246, utilitzaven gasolina, mentre que només 123 feien servir dièsel. Ja es pot dir que a Andorra les vendes estan clarament a favor dels cotxes de benzina, que copen dues terceres parts d’un mercat que va a la baixa. Les raons són diverses per explicar aquesta caiguda del dièsel. Molts consideren altament contaminant aquest tipus de motor i molts possibles compradors s’han vist arrossegats per l’anunci d’algunes ciutats de prohibir els vehicles amb aquest combustible que tinguin certa antiguitat. També s’ha reduït el diferencial del preu entre el litre de gasoil i el de gasolina. La implantació de noves tecnologies en les motoritzacions ja va fer que el dièsel fa set o vuit anys comencés a perdre part del seu gran atractiu enfront la benzina: el consum. Els nous motors de benzina van aconseguir reduir molt la despesa en carburant. Una altra raó que pot justificar la caiguda de les vendes és la mala premsa que tenen actualment els motors dièsel, tot i que els cotxes actuals de gasoil tenen unes emissions de diòxid de carboni que són equiparables als de gasolina. I és que entre la població ha quedat com un tipus de vehicle obsolet amb un excés de contaminació pel qual gairebé ningú no vol apostar. Sembla, amb les dades a la mà, que malgrat que encara el dièsel és el tipus de vehicle més nombrós del parc andor­rà, any rere any s’anirà reduint el nombre d’automòbils de gasoil. Si l’objectiu és lluitar contra l’emissió de gasos contaminants s’ha de seguir avançant en la incorporació al parc andorrà de vehicles elèctrics i híbrids. L’administració ha de seguir el camí de promoure’ls i subvencionar-los, així com millorar la xarxa de transport públic i l’ús de la bicicleta elèctrica.