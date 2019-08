Ràfting complicat

Govern va deixar clar ahir, a través de Jordi Gallardo, que es posiciona al costat de FEDA en la polèmica amb el Comú de Sant Julià sobre la viabilitat d’establir una activitat de ràfting en el riu de manera permanent.

L‘executiu ha sortit ràpidament al pas de la polèmica entre FEDA i el comú de Sant Julià respecte a la viabilitat del ràfting per posicionar-se a favor de la parapública. Govern considera, en paraules de Gallardo, que té l'obligació de vetllar per la sostenibilitat mediambiental i d'assegurar el cabal del riu per generar energia. En aquesta línia, el número dos de l’executiu creu que prendre una decisió contrària al posicionament de FEDA seria "una irresponsabilitat". La decisió, ja ha quedat clar que està pressa, perquè el titular d’economia espera tancar el dossier "sense que ningú es molesti", en clara referència al comú lauredià. La contundència de Gallardo és possible que no senti molt bé a la corporació local pel fet que Josep Miquel Vila ja havia anunciat que, quan es disposessin de tots els informes, la intenció era asseure’s a parlar amb FEDA i el Govern i exposar quines són les possibilitats reals per al ràfting. La situació pot ser complexa per al comú si el Govern ja tanca la porta a aquesta activitat en referència al fet que ja s’han fet algunes despeses, com en els locals on s’havia de gestionar el negoci. FEDA ja ha deixat molt clar que el projecte és inviable per establir-lo com a activitat fixa i que l’afectació per la quantitat d’aigua que es necessita enviar és massa gran. Albert Moles es va desplaçar fins al llac d’Engolasters per explicar damunt del terreny com havia baixat el nivell del llac a conseqüència dels cinc dies en què es va haver d’enviar aigua per poder fer les baixades de ràfting durant els cinc dies de festa major. És molt possible que Vila hagi de donar explicacions en la reunió de poble que està prevista per explicar el projecte de la tirolina. Aquesta proposta també té una important càrrega polèmica. El cònsol haurà d’esforçar-se molt per tirar endavant aquest projecte un cop el ràfting s’esvaeix quan precisament s’havia venut el projecte com una forma de vincular més les activitats lligades a Naturlandia amb el poble de Sant Julià. Finalment, el balanç que pugui fer el cònsol és un punt fonamental a l’hora de tenir clar si pot o no intentar repetir mandat. El gran favorit per guanyar a les properes comunals és Unió Laurediana, però a hores d’ara no se sap encara qui tindrà al davant en les eleccions.

