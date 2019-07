El lloguer garantit

Donar garanties al propietari que llogui un pis que cobrarà puntualment i que li retornaran l’habitatge en bones condicions. A canvi, aquell propietari arrenda la casa a un preu més reduït. És la proposta que avalua el Govern.

Actualitzada 28/07/2019 a les 06:34

És urgent que es comencin a articular iniciatives en ferm per solucionar la problemàtica del lloguer. En la primera reunió de la comissió i ara Taula de l’Habitatge, que reuneix el Govern i els principals actors que hi tenen implicació, es van posar sobre la taula algunes propostes. L’Associació de Propietaris de Béns Immobles va plantejar la del lloguer garantit i és una de les “alternatives” que el Govern valora. L’entitat considera que una fórmula en què l’executiu faci un paper similar al d’avalador seria positiva per aconseguir que l’oferta d’immobles a un preu assequible creixi. Podria afavorir que els propietaris més reticents a llogar ho fessin perquè se’ls garantiria que cobraran les mensualitats i que recuperaran l’immoble en bones condicions. El benefici per als llogaters, al seu torn, seria aconseguir un pis a un preu que puguin assumir. Sembla una fórmula raonable i que pot tenir un efecte beneficiós, a l’espera que s’acabi d’articular aquest paper d’avalador de l’administració central. De fet, el país ja en té experiència perquè al seu dia es va impulsar una borsa d’habitatge amb aquest plantejament. És cert que va tenir uns resultats irrisoris però s’ha de valorar l’escenari en què va aparèixer, quan l’oferta de pisos va començar a créixer i el seu preu a baixar perquè la demanda, fruit de la crisi, va caure. Ara no estem en aquesta situació, però aquella experiència també constata la necessitat de ser àgils en les solucions. Ha quedat clar que hi ha d’haver polítiques públiques al voltant de l’habitatge. Polítiques que, a més, siguin capaces d’avançar-se als esdeveniments per evitar la situació en què ens trobem. La del lloguer garantit té l’avantatge que es podria articular d’una manera més ràpida, però és evident que cal buscar altres fórmules per incrementar l’oferta i que aquesta no sigui inabastable per a la gran majoria de la població. Moltes de les promocions ara en marxa estan allunyades de la butxaca mitjana del país. Propietaris i agents immobiliaris critiquen la congelació de preus actual però la mesura ha donat tranquil·litat a moltes llars que vivien amb l’angoixa de la temuda pujada. Es prorrogui o no, el que segur que calen són mesures per pal·liar el problema. Al setembre ja s’estarà a les portes de l’hivern i amb la pressió afegida dels centenars de temporers que necessitaran un allotjament.