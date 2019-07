Els reptes de terceravia

Els quatre consellers generals de terceravia van presentar ahir una proposició de llei per modificar la regla d’or amb l’objectiu d’eliminar qualsevol marge per a desviacions pressupostàries i garantir el dèficit zero durant tota la legislatura

Actualitzada 26/07/2019 a les 06:40

La decisió de terceravia de no formar un govern de coalició amb DA a la vista del resultat de les passades eleccions va deixar la formació en una mena d’interregne polític en el qual no podia eternitzar-se si volia consolidar-se com a alternativa. I més després de veure com els seus excompanys liberals pactaven amb Espot i assolien el control de quatre carteres i Ciutadans Compromesos (CC), d’una altra. Davant d’aquesta conjuntura, la necessitat de recuperar protagonisme és imperiosa per poder fer creïble el projecte. El millor fòrum que tenen per tornar al primer pla és el Consell. Alhora és imprescindible que terceravia faci un pas decidit endavant per impulsar-se com un partit d’àmbit nacional. Si la seva força política acaba radicant exclusivament a Sant Julià és inevitable seguir identificant-ho amb UL i per tant reduir-ho a una alternativa parroquial. La qual cosa no significa que no hagi de ser la palanca amb la qual projectar-se a tot el país, al contrari, i més davant de les eleccions comunals de finals d’any. Tal com està la conjuntura, si DA i Liberals i amb CC a la Massana reediten el pacte de Govern, poques opcions de victòria deixaran a la resta de forces polítiques, sobretot al PS. Per tant, la possibilitat més elevada de fracturar aquesta probable hegemonia, més enllà que es produeixin picabaralles internes insalvables en els comitès del tres partits en alguna parròquia, és el triomf d’UL a Sant Julià. El primer pas per augmentar la visualització del partit el van fer ahir quan el seu líder, Josep Pintat, va anunciar que havien presentat una proposició de llei per modificar la sostenibilitat de les Finances Públiques (la regla d’or). L’objectiu que persegueix és que durant els quatre anys de legislatura el dèficit sigui zero i tancar la porta actual al marge a les desviacions pressupostàries. Una iniciativa que hauria de rebre el suport de la Cambra, si no es vol anar apujant la càrrega fiscal per tapar forats. La segona línia estratègica, la de l’arrelament i consolidació a tot el territori, també ha rebut un impuls aquesta setmana. El partit va celebrar una reunió per aprovar els estatuts i van anunciar que aspiren a tenir un comitè a la Massana. L’entrada dels liberals al Govern ha deixat un espai ideològic orfe que podria arribar a ocupar terceravia si és capaç de superar la marca política UL i convèncer com a força nacional.

#1 Neus

(26/07/19 08:00)