Piqué, estadi i el Cirque

El projecte de Gerard Piqué per al Futbol Club Andorra està traspassant els vessants simplement esportius amb la possibilitat que en el futur es construeixi un estadi que també funcioni com a recinte multifuncional

Actualitzada 24/07/2019 a les 06:41

La reunió de dijous passat entre autoritats comunals i nacional i Gerard Piqué ha servit per deixar la porta oberta a la construcció en el futur d’un Estadi. El posicionament del nou Futbol Club Andorra, liderat mediàticament per Gerard Piqué, és d’una ambició extrema. L’equip jugarà enguany a Tercera Divisió però els impulsors del projecte tenen clar que l’objectiu és apirar a competir a Primera divisió espanyola. Quan es parla d’aquest nivell hi ha una certa sensació d’utopia, perquè la màxima competició espanyola requereix un nivell global d’ingressos molt fort. No és tampoc gens evident que els èxits esportius s’acompanyin fins i tot fent una inversió molt forta. Ascendir a Segona B sembla factible, i fins i tot aquest mateix any, sembla factible amb la forta empenta que té el projecte. Però arribar a Segona i, encara molt més complicat a Primera, són circumstàncies que requereixen de l’alineació de tot una sèrie de factors, no només l’econòmic, i on les xifres que es mouen sembla complicat que puguin estar a l’abast de l’equip tricolor. Piqué està jugant les cartes de forma intel·ligent amb la voluntat de fer partícip del projecte tant el Govern com algun comú. Jugar a Segona divisió comporta tenir un camp de com a mínim sis mil persones. Això significaria haver-ne de construir un de nou i, en cas que enguany l’equip pugi a segona B, hauria d’estar preparat per poder ser edificat de forma ràpida. Per jugar a Primera en cal un capaç d’acollir 15.000 persones. El projecte de Piqué passa perquè una infraestructura d’aquest impacte (només cal comparar amb l’Estadi Nacional, on entren 5.000 espectadors) tingui altres usos que el simplement esportiu. Un espai que pogués acollir espectacles com el Cirque du Soleil o certàmens com la Fira d’Andorra la Vella és prou llaminer per a les administracions. El jugador del Barça gairebé ha passat la pilota a l’executiu i als comuns d’Encamp i d’Andorra la Vella perquè busquin quina podria ser la ubicació idònia. El central sap perfectament que la seva figura crea un impacte immediat gairebé a àmbit mundial i que en els negocis aquest aspecte és cabdal. Caldrà veure com evoluciona el projecte i quina és la receptivitat final de les administracions.