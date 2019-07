Sensibilització conjunta

El departament de Mobilitat, la policia i el Servei català de trànsit van mantenir dijous una reunió de treball per abordar campanyes de sensibilització conjuntes amb l’objectiu d’afavorir les conductes responsables al volant

Més de mig miler de conductors d’Andorra han estat sancionats pels mossos d’esquadra en el que va d’any per infraccions al volant. L’excés de velocitat és, amb diferència, la imprudència més multada perquè és una de les més habituals però també perquè és la més fàcilment detectable gràcies a la xarxa de radars, fixos i mòbils, de les vies catalanes. Els números apunten a una tendència més o menys estable, tenint en compte que durant tot el 2018 els excessos de velocitat constatats i sancionats van ser 1.015. Les dades es van posar sobre la taula en la reunió conjunta que van mantenir dijous al Principat l’àrea de Mobilitat i la policia amb responsables del Servei Català de Trànsit. Una trobada en què es va posar sobre la taula la necessitat de plantejar accions de sensibilització conjuntes per recordar als conductors els riscos de superar els límits de velocitat que fixen les carreteres tenint en compte, a més, el gran volum de cotxes andorrans que transiten per les vies del territori veí, especialment el cap de setmana. Des de l’organisme català es va posar en relleu que l’estadística és prou preocupant perquè hi hagi aquesta col·laboració de les autoritats responsables de la gestió del trànsit. Andorra, van detallar, està en un lloc destacat en infraccions i accidents d’estrangers a Catalunya. Com dèiem, no és una dada que sorprengui. I no perquè els conductors del país siguin més o menys responsables, si no perquè hem de comptar el volum de fronterers que es desplacen diàriament al territori veí, els residents originaris de Catalunya o els que tenen segona residència i s’hi desplacen sovint i que Barcelona és la capital més propera i destí freqüent. Però precisament per aquesta circulació habitual és bo que existeixin aquestes sinergies, amb voluntat de pedagogia i prevenció. El que no es va posar sobre la taula a la reunió és l’intercanvi de dades entre les dues administracions, per garantir el cobrament de les multes de conductors catalans que fan una infracció a Andorra i a l’inrevés, d’andorrans que la fan a Catalunya. Un procediment complex i dubtós, tenint en compte que es tracta d’informació molt sensible. És important que els conductors entenguin que la lluita és per afavorir la seguretat viària i no l’afany recaptatori, malgrat que és evident l’efecte dissuasiu de les multes.