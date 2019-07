Bicicleta i turisme

Les proves esportives s’han convertit en un pol d’atracció turística. Ahir se’n celebrava una d’històrica, la Volta als Ports, que ja suma 42 edicions però que no dona símptomes d’esgotament. Ho acrediten el miler de participants.

Actualitzada 15/07/2019 a les 06:33

La pràctica de l’esport de la bicicleta s’ha convertit en un dels grans atractius d’Andorra. L’orografia del país, amb diversitat de ports de muntanya concentrats en una superfície limitada, el fan un escenari idoni per a aficionats al ciclisme. El fet que hi hagin passat les grans curses (el Tour, la Vuelta) potencien encara més aquest atractiu, per la promoció que representen i perquè els aficionats tenen l’oportunitat de rodar per allà on ho han fet els professionals. La Volta als Ports, amb 42 edicions d’història, demostra que el ciclisme no és una descoberta de fa quatre dies. El pas de les proves més mediàtiques tampoc no és una fita recent. El que ha canviat els darrers anys és que s’han destinat molts més esforços a la marca Andorra lligada al turisme de bicicleta, aprofitant les condicions del terreny, la tirada de les grans proves i un fenomen molt més recent que també hi ha ajudat, el fet que cada cop més professionals del pilot mundial hagin triat el Principat per residir i entrenar-se. Del miler de participants que ahir van rodar en els diferents recorreguts de la Volta als Ports, prop d’un 90% eren turistes, segons les dades que van oferir els organitzadors a la presentació de la prova. Persones que pernocten i que, a més, manifesten la voluntat de tornar a les Valls a practicar cicloturisme. Informació que constata la potència del país en aquest àmbit. I no es tracta només del ciclisme de carretera, la BTT és una modalitat que també atreu adeptes d’arreu i que ha sabut explotar especialment la Massana, amb el bike park de l’estació i les proves mundials que s’organitzen. Amb una presència important de ciclistes a les carreteres, especialment a l’estiu, en el que s’ha de seguir treballant és en la seguretat. Perquè no només roden per carreteres de muntanya, molt menys concorregudes, sinó que també ho fan a la vall central, amb una afluència de cotxes que es multiplica. S’han fet avenços, amb trams de vial que indiquen que hi circulen bicis però les accions han de seguir, també les de sensibilització, per treballar la convivència entre ciclistes i conductors. El de les proves ciclistes és un àmbit que ja ha demostrat la seva força, com ho han fet esdeveniments d’altres disciplines esportives. L’esport és part fonamental de l’oferta estiuenca i un factor que contribueix a aportar visitants i feina per al sector turístic.