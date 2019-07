Apartaments adaptats

Fins al 3 de maig, quan finalitzava el termini per sol·licitar la inscripció al registre d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT), es van rebre 2.486 sol·licituds d’allotjaments. Tots amb un marge de temps ‘extra’ per adaptar-se a la llei.

Actualitzada 14/07/2019 a les 06:41

ls habitatges destinats a l’ús turístic que ja havien sol·licitat un permís d’obres per a adequar-se a les exigències de la normativa tenen de marge fins al proper 31 de juliol per complir amb el que se’ls demana. És la darrera moratòria que la ministra de Turisme, Verònica Canals, va comunicar als responsables d’apartaments moblats per a vacances (categoria que despareix en favor de la nova, habitatges d’ús turístic o HUT) que se’ls donaria. Això tot i les demandes efectuades des del sector i el recurs de l’associació que els representa, l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), que recentment va admetre a tràmit la Batllia. Abans de la reunió amb la ministra celebrada a principis d’aquest mes, fonts del sector, que han alertat de la pèrdua de llits que poden representar les exigències de la nova regulació, es mostraven esperançats dels fruits de la trobada. Però la ministra es va mantenir ferma en l’argument que el temps que s’ha donat és suficient i que la regulació no és exagerada. En aquest sentit, i en declaracions que recull avui el Diari, afirma que “en molts punts” és més laxa que l’europea i rebat que s’hagi de produir un daltabaix en la xifra de llits. Assegura que el 70% dels immobles ja estan adaptats a les exigències i confia que en aquests dies que falten fins a final de mes s’hi puguin afegir la resta. El Govern insisteix que s’ha fet una aposta per la qualitat i que això beneficia la imatge d’Andorra com a destinació turística. La nova llei d’allotjaments turístics era una normativa necessària, per a adequar-se a les necessitats actuals. És lògic que s’hagi elevat el nivell d’exigència, perquè és un dels elements clau si es vol fer del país una destinació de qualitat. Sovint es posa sobre la taula la necessitat d’atreure visitants amb més capacitat econòmica, ja que són els que podran pernoctar més dies i els que faran més despesa. Per aconseguir-ho cal una oferta atractiva perquè el visitant pugui ocupar el temps lliure però el nivell dels allotjaments també és clau. I no s’hi val a ocupar-se només dels hotels perquè cada cop més els turistes busquen altres fórmules per allotjar-se i són apartaments fonamentalment. I el que és especialment important és que la nova regulació pot convertir-se (i ho hauria de ser) en una arma efectiva per acabar amb els pisos turístics il·legals.