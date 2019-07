Medi ambient i clima

Petits gestos com els protagonitzats ahir pels joves militants del Fridays For Future local contrasten amb l’estudi d’una universitat suïssa sobre l’escalfament global que augura l’increment en 2,7 graus de la temperatura d’Andorra el 2050

El Diari d’avui es poden llegir dues informacions relacionades amb el medi ambient. Una posa en evidència els canvis que l’escalfament global provocaran en el clima a nivell mundial. Un estudi de l’Escola Politècnica Federal de Zuric (Suïssa) ha analitzat quins efectes tindrà l’escalfament global en el clima de 520 ciutats de tot el món i en el cas d'Andorra sentencia que el clima s’assemblarà en arribar al 2050 al de San Marino. La temperatura serà 2,7 graus més alta que l’actual i passarà dels 9,3 graus als 11,8. L'estudi també indica que la temperatura màxima en el mes més càlid pot arribar a ser 5,9 graus superior a la que es registra actualment. Els negacionistes del canvi climàtic i de l’escalfament global poden esgrimir davant d’aquesta informació que es tracta només d’un estudi teòric, cert. Però poc o res poden dir de les dades climatològiques que any rere any posen en evidència l’increment de les temperatures tant a Andorra com a la resta del Pirineu, així com la irregularitat de les precipitacions. El Govern ja fa anys que ha apostat per polítiques mediambientals que tenen com a objectiu minimitzar els efectes del canvi climàtic. Malauradament es tracta d’un problema global i les polítiques que pugui instaurar un país tan petit com Andorra poden no tenir, fins i tot, cap tipus d’efecte en el seu propi territori. Tot i això, cal seguir apostant per aquests petits grans passos. Un exemple és el de l’acció realitzada ahir pels joves activistes del Fridays For Future locals. Van realitzar un dia de neteja en diversos punts negres d’Andorra la Vella i van recollir 44 quilograms de brossa entre bosses, llaunes i ampolles. És molt important que les noves generacions s’impliquin en la lluita per la preservació del medi ambient, ja que són els que viuran a mitjà termini els pitjors efectes de l’escalfament global. Per tant és d’agrair que hagin arribat a Andorra iniciatives de caràcter mundial com el Friday For Future. Combinar les polítiques actives contra l’escalfament global amb accions puntuals que tenen com a objectiu final conscienciar la població d’una problemàtica tan greu com el canvi climàtic és fonamental per intentar pal·liar els efectes d’aquesta xacra. Andorra, situada enmig d’un dels espais que més es veuran afectats per l’escalfament global, ha d’intentar, per petita que sigui, abanderar aquesta lluita.