Cimera, una oportunitat

El patronat de la fundació impulsada per a l’organització de la Cimera Iberoamericana es va reunir ahir per primer cop i per començar a abordar detalls del calendari. La CEA va reivindicar les empreses andorranes

Actualitzada 11/07/2019 a les 06:42

L’organització de la Cimera Iberoamericana el 2020 és una oportunitat històrica i un gran repte en el qual s’ha de treballar intensament els propers mesos. De fet, tot i que la gran cita tindrà lloc el novembre de l’any vinent, quan es reuneixin al Principat els caps d’Estat i de Govern dels 22 països que conformen l’espai iberoamericà, Andorra ja ostenta la secretaria temporal i ha de ser l’escenari de reunions ministerials aquest mateix any. Tal com va anunciar el Govern, el 7 i 8 d’octubre hi haurà la trobada de ministres d’Afers Socials, i exactament un mes després (el 7 i 8 de novembre), la de titulars d’Afers Exteriors. Però més enllà de l’agenda política, la Cimera representa un aparador en molts altres sentits per al Principat i el seu teixit econòmic. La Confederació Empresarial Andorrana està representada al patronat de la fundació que lidera l’organització de l’esdeveniment perquè la patronal s’encarrega d’una altra de les cites destacades, la Trobada empresarial que se celebra coincidint amb la Cimera de caps d’Estat i de Govern. Un fòrum per donar a conèixer el país i les seves empreses i per fomentar els intercanvis i l’atracció d’inversors. Però en el vessant econòmic l’organització de la Cimera també representa feina organitzativa, diversitat de tasques per a les quals la CEA va reivindicar les empreses del país. És lògic que sigui així i sempre que l’especificitat del que es demana no requereixi buscar a fora. Aquest esdeveniment ha de representar l’aparador que dèiem, però també un revulsiu econòmic ja des de la seva preparació. Ara bé, tothom és conscient que Andorra necessita suport extern per poder celebrar la Cimera amb totes les garanties. Una qüestió clara és la de la seguretat: la quantitat de personalitats polítiques que aquells dies coincidiran en territori andorrà requerirà ingents esforços en matèria de protecció. Una altra és la d’arribada, el transport de caps d’Estat i de Govern i de les delegacions que els acompanyin. És d’esperar que l’aeroport de la Seu estigui ja llavors preparat per atrendre aquestes necessitats perquè Espanya ha expressat el seu suport des que es va acordar que Andorra seria la seu de la trobada el 2020. El país s’enfronta a un repte més dificultós per les seves dimensions però el retorn que pot aconseguir és un tren que no es podia deixar perdre.