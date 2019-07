Congelar els lloguers

La taula de l’habitatge es va reunir ahir per establir quines són les estratègies a seguir i avaluar les que s’han pres fins ara. El tema més important és la porta oberta que ha deixat l’executiu per mantenir la congelació dels lloguers.

Actualitzada 06/07/2019 a les 06:34

La congelació dels lloguers està funcionant per frenar l’escalada de preus i possiblement era l’única mesura directa, deixant de banda accions d’extrem impacte com establir un preu màxim de cost per metre quadrat, que podia tenir un impacte real a curt termini. L’anàlisi de la situació és, però, preocupant, perquè no s’ha avançat en la resta d’accions que s’havien previst per incidir en el mercat i aturar les pujades excessives dels arrendaments. L’executiu es troba en la tessitura d’allargar un any més la congelació o deixar el mercat actuar en llibertat. És evident que una actuació d’aquest impacte no es pot allargar sine die perquè acabaria creant una situació irreal, però possiblement no hi ha més opcions, ja que en aquests moments no hi ha alternatives. La por al fet que, si s’aixeca la congelació, el mercat es dispari encara més és real. El raonador ha comunicat que una de cada dues queixes que rep estan relacionades amb els lloguers i és un indicatiu de fins a quin punt aquest s’ha convertit en el principal problema per a bona part de la població. La bateria de mesures que el Govern va impulsar la passada legislatura eren a llarg termini i de dubtosa eficàcia. Es continua construint molt poc i la pràctica totalitat dels edificis que s’estan projectant van destinats a la venda dins del mercat d’alta gamma. És aquest segment on hi ha molts potencials compradors que bàsicament es divideixen entre residents passius i inversors que han vist com el totxo sembla que torna a ser un valor segur. La prova més evident són les torres que s’estan plantejant dins del Clot d’Emprivat. La frontera entre la regulació i l’intervencionisme és molt petita amb el risc que en un mercat relativament petit les mesures a vegades es poden girar en contra. S’ha de tenir clar que el problema dels lloguers afecta diferents institucions i no només a l’executiu, encara que sigui el Govern qui hagi de pilotar les solucions. La situació es troba en stand by a l’espera que els actors de la taula d’habitatge despleguin un pla que pugui tenir un efecte regulador positiu en el mercat. I per aconseguir-ho només hi ha un camí: posar més pisos al mercat per alleugerir la pressió. Aquest és el repte per frenar el principal problema actual per a la ciutadania.