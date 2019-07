Eleccions al futbol

L’assemblea de la Federació Andorrana de Futbol es va suspendre ahir després que quatre clubs haguessin instat que no es podia celebrar per la falta de documentació per decidir si s’aproven els comptes de l’any passat

La guerra a la Federació Andorrana de Futbol va viure ahir un nou capítol amb la suspensió de l’assemblea en què s’havien d’aprovar els comptes de l’any passat, la ratificació de la incorporació de nous membres a la junta i l’aprovació del pressupost per a l’any vinent. La federació no tenia alternativa perquè la manca d’una memòria explicativa d’auditoria dels comptes de l’any passat és imprescindible. No es pot demanar als clubs que aprovin uns números en què no s’especifica ni s’explica a que pertany cada despesa. Amb catorze milions d’euros presentar un simple balanç d’ingressos i despeses amb partides genèriques no és acceptable. En el rerefons hi ha la voluntat dels opositors de la celebració immediata d’eleccions perquè hi pugui haver diferents candidatures amb l’esperança que entri un nou equip. La decisió dependrà dels clubs, però sembla necessari que els comicis, amb el president dimitit i imputat i el secretari general i el tresorer a la presó, tinguin lloc en breu. Fa la impressió que l’entitat està guanyant temps en espera que Tomàs Gea surti de la presó i torni a posar-se al capdavant de les operacions. Però l’ens no pot treballar amb aquest tempo, sinó que davant d’una situació de col·lapse com la que s’ha estat vivint el coherent és convocar els comicis i després els clubs decidiran sobiranament. El més probable és que en unes eleccions guanyi l’opció afí al continuisme, a Gea, i és totalment respectable. Fins i tot és més que dubtós que el secretari general continuï en presó provisional. Dos mesos després el risc de destrucció de proves sembla mínim i ja s’ha pres declaració als principals testimonis. La possibilitat d’incidir en les declaracions és nul·la. Per tant, és sobrer mantenir Gea i García a la presó perquè la provisionalitat del confinament és una mesura d’excepció que no es pot aplicar un cop es poden donar per acabats els criteris que van fer implantar-la. El fet que Gea continuï o no a la presó, però, no ha d’acabar marcant el calendari i per recuperar el bon nom de la federació cal que l’entitat actuï amb l’ortodòxia que es necessita en aquests casos. Ja s’haurien d’haver convocat en el moment que Santos va dimitir com a president i no es pot continuar amb la provisionalitat i les sospites.