Conducció irresponsable

Els rectors de l’Automòbil Club d’Andorra consideren que al país es condueix malament i són partidaris d’incrementar l’import de les sancions per infringir el codi, ja que les actuals no són prou altes perquè tinguin un efecte dissuasiu

Actualitzada 28/06/2019 a les 06:40

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va presentar ahir l’informe de mobilitat Imaca corresponent a l’exercici del 2018. Un informe que posa en relleu que el nombre de conductors irresponsables s’ha incrementat respecte a l’exercici del 2017. Les dades d’infraccions comeses pels automobilistes i detectades per la policia són molt preocupants. L’any passat la policia va imposar prop de 20.000 sancions, un 34% més que l’any anterior. Les multes s’incrementen en tots els capítols: les infraccions per excés de velocitat un 36,51%, el nombre de positius per consum d’alcohol i drogues un 37,5%, les denúncies per no respectar els senyals de prohibició un 97,44%, i les sancions per no fer cas de la senyalització horitzontal a la calçada un 89,44%. Davant d’aquestes xifres, el president de l’ACA, Enric Pujal, en la presentació ahir de l’informe, va donar un missatge molt clar: “O aprenem a conduir millor o s’han d’incrementar les sancions.” La frase deixa dues qüestions molt clares: els andorrans conduïm malament i les sancions que preveu el Codi de Circulació per les infraccions són tan baixes que no tenen l’efecte dissuasiu desitjat. Ha arribat l’hora d’actualitzar l’import de les multes de trànsit, ja que no pot ser que estigui més penat consumir alcohol a la via pública que conduir sota els efectes d’aquest producte. La sanció administrativa per circular ebri és de 150 euros, mentre que la nova Llei de seguretat pública fixa en 300 euros la multa per consumir begudes alcohòliques al carrer. El Govern i el Consell General han d’accelerar la tramitació de la reforma del Codi de Circulació, que fa més de vint anys que no es toca, i augmentar l’import de les multes per les infraccions de trànsit, que en la majoria de les ocasions són les responsables dels accidents de circulació. I s’han d’incrementar de tal manera que les sancions tinguin l’efecte dissuasiu que es busca. Un cop modernitzat el Codi de Circulació serà necessari continuar amb les campanyes de control de trànsit que realitza periòdicament la policia i incidir en l’educació dels actuals conductors i dels futurs. Si és cert el que diu l’ACA –sembla que les xifres estadístiques li donen la raó– i els andorrans som un conductors irresponsables, l’administració ha de fer tot el que estigui a les seves mans per revertir aquesta situació.