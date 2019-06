Batalla al 'botellón'

La llei de seguretat pública va entrar en vigor a mitjans d’abril i contempla sancions de 300 euros per a les persones que siguin controlades bevent al carrer. Però evitar aquest tipus d’actituds també passa per fer pedagogia amb els menors

Actualitzada 24/06/2019 a les 07:01

El binomi alcohol-menors és una combinació que serveix per mesurar el grau de salut d’una societat. Quantitativament i qualitativament. El nombre de casos detectats i la importància que confereixen la ciutadania i les institucions al que és un problema greu. Perquè per molt que el consum d’alcohol estigui estès i tolerat, no deixa de ser una addicció quan s’arriba a determinats índexs. I no de forma esporàdica, sinó continuada. Quan es tracta, per exemple, de menors que presenten patologies relacionades amb el consum de begudes alcohòliques la tolerància ha de ser zero. I amb l’objectiu d’aquesta tolerància zero i per la lluita contra el botellón –aquí no estaríem parlant només de menors sinó també de gent jove– es va aprovar la Llei de seguretat pública que preveu multes de 300 euros a qui se salti la prohibició de consumir alcohol a la via pública o en transports. La llei està en vigor des de mitjans d’abril i des d’aquella data la policia ha imposat 49 sancions per beure alcohol al carrer. El cos d’ordre matisa que les sancions es podrien multiplicar a l’estiu amb l’arribada del bon temps i els esdeveniments i festes majors programats a tot el territori andorrà. També assenyalen que en els primers mesos d’entrada en vigor de la llei s’ha optat més per la sensibilització a les persones que controlaven bevent al carrer que no pas pel càstig. La policia confia que l’efecte dissuasiu de les sancions redueixi el consum d’alcohol al carrer i entre els menors. Més enllà de valorar si són moltes o poques les multes que s’han imposat fins ara, el fet que la llei sancioni aquestes activitats és una manera efectiva d’intentar acabar amb aquesta xacra. Però no ha de ser la única. I és que per afrontar el problema hi ha diferents opcions, i més enllà de la de perseguir els consumidors quan beguin al carrer, la més efectiva a mitjà i llarg termini és el vessant pedagògic sobretot quan es tracta de menors d’edat. Les campanyes per explicar i conscienciar els menors dels efectes nocius d’ingerir alcohol han de tornar a tenir més protagonisme a les aules. Ara que ja s’han pres mesures dissuasives per evitar donar facilitats a la pràctica del botellón en espais públics, en paral·lel s’ha de controlar que cap establiment vengui a menors. I, finalment, la família ha de participar de manera proactiva en el procés.