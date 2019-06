El Govern, el SAAS, altres òrgans que depenen de l’executiu, els comuns, els partits, el Consell General i el Tribunal Constitucional van cometre el 2017 irregularitats que van ser detectades pels informes del Tribunal de comptes

Des que dijous passat el Butlletí del Consell General publiqués els informes corresponents a l’exercici 2017 del Tribunal de Comptes, els mitjans de comunicació hem anat publicant a petites píndoles les irregularitats que van cometre aquell exercici els diversos organismes públics que són fiscalitzats per aquest òrgan independent. Tots, el Govern, entitats parapúbliques, organismes vinculats a l’executiu, comuns i partits polítics han hagut de passar per les mans del Tribunal de Comptes i d’una gran part l’òrgan fiscalitzador n’ha trobat irregularitats. Són preocupants, perquè es repeteixen any rere any, les detectades a l’executiu o al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). I també ho és el fet que, encara que siguin unes irregularitats que no puguin acabar amb els responsables d’aquestes institucions davant dels tribunals, pràcticament tots els ens fiscalitzats no passen nets els informes del Tribunal de Comptes. No és acceptable, per exemple, que l’executiu no compleixi les lleis que l’òrgan fiscalitzador de l’Estat és responsable de vetllar perquè es compleixin. Sobretot perquè el Govern ha de ser el primer a donar exemple als ciutadans. Si l’executiu no compleix les lleis, “per què ho haig de fer jo”, es podrien preguntar. En el cas dels comuns passa el mateix. Quin exemple pot donar als ciutadans de Sant Julià de Lòria la corporació laurediana que any rere any rep tocs per part del Tribunal de Comptes i que, el que encara és més greu, no presenta a temps la documentació requerida perquè l’òrgan fiscalitzador la pugui analitzar. De nou no pot ser que el comú de Sant Julià hagi presentat el 2018 els comptes del 2016 perquè no ho va fer l’exercici que tocava i que no hagi fet l’esforç per presentar la documentació de l’any 2017. Fent un repàs a les irregularitats que presenten els comptes que no són els de Govern, el SAAS o els comuns, la gran majoria són aspectes formals d’aplicació de les diverses lleis que regulen les finances públiques que només requereixen un canvi en la forma de treballar dels òrgans implicats. És del tot necessari que aquests ens es posin les piles per intentar que en futurs informes del Tribunal de Comptes es minimitzin les irregularitats detectades. El ciutadà agrairà tenir unes institucions que respecten la llei encara que sigui en aspectes formals.