Aclarir el futur de la llei

La ministra Judith Pallarés va iniciar amb el Sipaag les reunions que vol tirar endavant amb els sindicats per abordar canvis a la Llei de Funció Pública, que ara ja seran més dels dos articles que ha tombat el TC

Actualitzada 19/06/2019 a les 06:41

El posicionament de Demòcrates que va expressar el cap de Govern amb relació al futur de la Llei de Funció Pública era que es canviaria allò que havia determinat la sentència del tribunal, dos articles molt concrets, però que estaven oberts a la negociació dels reglaments i a la introducció de millores a través d’aquesta via. La primera reunió de la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, amb representants sindicals va deixar clar que la intenció de l’executiu ja és una altra. Que ara hi ha predisposició a introduir modificacions més àmplies: un camí intermedi entre la reclamació de derogació per part dels sindicats i cenyir-se només a la sentència del TC. Un posicionament que es podia preveure quan el ministeri el capitaneja Liberals, que va ser molt bel·ligerant contra la llei i que amb el PS va ser qui la va dur al Constitucional, i que a més ha triat una secretaria d’Estat que com a sindicalista va ser una de les líders de les mobilitzacions en contra. Haurien tingut francament difícil defensar el posicionament de Demòcrates davant els sindicats. I DA sembla que ha claudicat després del desgast que li ha comportat l’aprovació del text, potser un primer símptoma ja va ser cedir la cartera als socis de Govern. El comunicat oficial de premsa, però, va patir variacions. Es va donar la circumstància que la primera versió que es va fer pública parlava de la modificació dels dos articles. Una hora i escaig després arribava una rectificació que en treia la referència i anunciava la predisposició ministerial a treballar “conjuntament en la modificació de la llei després que el Tribunal Constitucional en derogués part de l’articulat”. Ara el que l’executiu haurà d’aclarir és què està disposat a revisar i a modificar, què comparteix amb els sindicats que no està ben plantejat. Un pilar del text són els canvis a la política retributiva. De fet, va ser la font més important de conflicte, el pas de triennis a quinquennis, i una aposta per premiar més el rendiment o la formació que no pas l’antiguitat. Si això forma part dels apartats que poden tocar-se serà un cop destacat a la llei aprovada. Malgrat que també ha quedat clar que el Govern no derogarà la llei, segons l’abast, la modificació pot canviar la cara al text. Si és així, DA s’haurà de demanar si realment va valer la pena aprovar la llei tot i el rebuig que generava.