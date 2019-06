Menys turistes a l'hivern

El ministeri i Andorra Turisme no estan preocupats per la caiguda en un 1,3% del nombre de turistes que van arribar al país l’hivern passat. Tampoc ho estan, tot i que és un toc d’atenció, pel fet que les pernoctacions es van reduir un 4,1%

Actualitzada 14/06/2019 a les 06:45

Andorra Turisme va fer ahir balanç d’una temporada d’hivern que es va caracteritzar per la caiguda del nombre de turistes –els visitants que van passar almenys una nit al país– i el de pernoctacions. La reducció, d’un 1,3%, en el cas de l’arribada de turistes pot semblar minsa, però ha de ser un toc d’atenció malgrat el que va dir el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació de les dades de la temporada d’hivern. “No és cap senyal d’alarma”, va indicar Budzaku, que va afegir que “no hi ha pessimisme, ni preocupació”, ni a Andorra Turisme ni al ministeri. El director de l’ens ho deia pel fet que la caiguda en el nombre de turistes ve després d’anys de creixement, ja que entre el 2012 i el 2019 s’ha incrementat en un 36,1% la quantitat de visitants que van pernoctar almenys una nit a Andorra. També va argumentar la manca de pessimisme i preocupació en el fet que l’hivern passat es va caracteritzar per la falta de precipitacions en forma de neu, que han pogut estar darrere de la no arribada de turistes en les xifres que havia previst el ministeri quan va presentar la campanya d’hivern. Unes previsions que assenyalaven que el creixement seria d’un 2,1% durant la temporada d’esquí. És possible que la reducció en el nombre de turistes sigui responsabilitat de la meteorologia, però la dada que hauria de preocupar més Andorra Turisme és la referent a les pernoctacions, que han caigut un 4,1%. És a dir: van venir menys turistes que l’hivern del 2017-2018 i van estar menys dies a Andorra, situació que fa pensar que van fer menys despesa al Principat la temporada passada que no pas fa dues. Vist que en el cas dels excursionistes –els visitants que entren i marxen d’Andorra el mateix dia– sí que hi va haver un augment (va ser del 3,4%), Andorra Turisme hauria de fer esforços per atraure un turisme que a més de venir a Andorra pernocti més dies al Principat. I també s’ha de tenir en compte que el principal mercat, que és l’espanyol, va a la baixa. En aquest cas, més que esforços per recuperar-los s’ha de buscar la manera d’atraure turistes que siguin d’altres orígens. S’ha parlat molt respecte que el turista que ve a Andorra és de low cost. Si és així, ha arribat l’hora de posar la vista en un turisme de més qualitat que faci una major despesa al país.