Més energia pròpia

La planta de cogeneració de la Comella de FEDA, que aprofitarà la calor residual del Centre de Tractament de Residus, abastirà d’aigua calenta i calefacció unes 2.000 llars quan estigui a ple funcionament, l’any 2021

Actualitzada 13/06/2019 a les 06:41

Les obres de la planta de cogeneració i de la xarxa de calor de la Comella ja estan en marxa. Quan estiguin acabades, l’any 2021, la xarxa abastirà de calefacció i aigua calenta una setantena d’habitatges, aproximadament unes 2.000 llars d’Andorra la Vella. Abans, a final d’any, està previst que els edificis més pròxims a la central de cogeneració puguin començar a rebre subministrament. En aquesta primera fase es preveu arribar fins a la zona dels Serradells. La segona fase, durant el 2020, ampliarà l’arribada de la xarxa fins a una part de la Baixada del Molí, el Poliesportiu d’Andorra i el carrer de la Grau. La tercera i dar­rera fase s’acabarà quan s’abastin de calefacció i aigua calenta el carrer Prada Motxilla i part del carrer Prat de la Creu. FEDA, que invertirà 15 milions d’euros en la planta de cogeneració, aprofitarà la calor residual que actualment no s’usa i que surt de la crema dels residus al Centre de Tractament de Residus de la Comella. Es calcula que l’estalvi econòmic pot ser per a l’usuari d’entre el 5% i el 15% i es preveu una reducció de 6.700 tones de CO2 o el que és el mateix, eliminar emissions assimilables a 3.500 vehicles circulant per Andorra en un any. Es tracta d’un projecte car, una despesa, però, que quedarà compensada pel fet que augmentarà la producció pròpia d’energia i es reduirà l’emissió de gasos a l’atmosfera. Hi ha un altre element destacable que passa per la utilització del Centre de Tractament de Residus. Es tracta d’una forma d’optimitzar la instal·lació i compensar en part l’impacte que té donant-li una funció paral·lela que permeti reduir el consum de combustibles fòssils. La planta de cogeneració a la Comella, com la que ja està en funcionament a Soldeu i la que es farà al Pas de la Casa, són peces que de mica en mica han d’anar construint un nou model energètic. L’aposta decidida, i possiblement l’únic camí de futur en què pràcticament tothom està d’acord, per anar cap a una Andorra més verda necessita projectes que permetin visualitzar aquesta via. FEDA té un paper fonamental en la transformació cap a una economia menys depenent del gasoli i que vagi virant envers les energies no contaminants. No és una tasca fàcil ni barata. S’ha de buscar l’etiqueta d’Estat verd, un actiu que cada dia guanya més valor i en el qual societat i els poders públics han d’estar implictas.

