La selecció s’enfronta avui contra França a les 20.45 en el partit més important de la història del combinat tricolor. Jugar a l’Estadi Nacional contra el campió del món i que, a més, sigui l’estat veí, és un luxe per a tothom.

Actualitzada 11/06/2019 a les 06:43

Les ironies del destí han fet que el partit més important de la història de la selecció nacional es disputi en el pitjor moment de la federació. Amb el secretari general i el tresorer de la FAF a la presó per presumpta apropiació indeguda i administració deslleial la federació rep França amb un president dimitit i imputat. A hores d’ara encara no s’ha acabat d’aclarir quins eren els actes delictius concrets que haurien comès Tomàs Gea i la resta i cal presuposar que la seva gravetat és el que ha justificat una operació de tanta volada. És una llàstima que la festa del futbol que s’havia de disfrutar aquesta nit tingui aquest tel de dubtes sobre com actuava la cúpula de la federació i si s’aprofitaven o no dels diners que envien els organismes internaiconals per a les infraestructures esportives. L’Estadi Nacional ha de ser, però, avui un escenari d’alegria per disfrutar aquest regal del sorteig de classificació per a l’Eurocopa 2020. Aconseguir que una nova fase classificatòria faci coincidir Andorra amb el campió del món i que aquest sigui un dels dos països veïns gairebé sembla un miracle. Es tracta d’un partit de celebració on la selecció ha d’intentar ser el màxim de competitiu possible perquè milions de persones veuran la seva actuació a través de televisió. La diferència de nivell és abismal i els noms del combinat gal amb Griezmann i Mbappe com a estrelles mundials donen una idea del potencial. El partit té un factor de més emoció després que França perdés contra Turquia per dos a zero i els otomans s’hagin col·locat primers. En un grup on tant Turquia com Franaça teòricament s’han de deixar pocs punts els bleus estan obligats a vèncer avui si no volen complicar-se de forma extraordinària l’assoliment de la primera plaça. Més d’un miler d’aficionats francesos seran a les graderies de l’Estadi Nacional donant color i soroll al partit. Més enllà del resultat es tracta que tot l’entorn organitzatiu funcioni perfectament i que es desenvolupi de forma impecable per demostrar un cop més la capacitat d’acollir esdeveniments d’atracció mundial com aquest encontre. Tenint en compte que és un partit que es donarà en resums televisius a tot el món és una de les formes millors per donar-se a conèixer a escala planetària.