Escenari comunal

L’escenari de les eleccions comunals està començant a dibuixar-se tot i que encara falta mig any per a la celebració dels comicis. Els efectes de les eleccions han estat molt diferents segons cadascuna de les formacions.

Actualitzada 10/06/2019 a les 06:40

El pacte de govern entre els liberals i els demòcrates sembla portar de forma automàtica a un acord per presentar-se de forma conjunta a les properes eleccions comunals. La lògica indica que és difícil que es presentin per separat, amb tot el desgast de l’enfrontament que sempre es deriva d’una campanya, i al mateix temps s’està governant conjuntament. Hi ha a més dos elements clau per aquest pacte. El primer passa perquè els liberals no tenen opció de guanyar en solitari cap parroquial i amb prou feines podrien aconseguir algun representant a l’oposició. La via de renovar un pacte amb el PS sembla inversemblant després d’haver entrat a Govern i el pacte amb els demòcrates segurament li permetrà accedir a càrrecs comunals en una quota molt més alta que el percentatge de vot que té el partit (13%) li correspondria. Els demòcrates garanteixen que no es reediti la fórmula PS-Liberals que podria posar en risc els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes i Encamp. En solitari els socialdemòcrates sembla que només tenen opcions clares a la capital, però caldrà veure com afecta el factor Marsol i la suma de DA amb liberals. La lògica indicaria que per compensar aquest moviment de DA el més normal seria reagrupar el vot progressista del PS amb el d’SDP, especialment en el moment de debilitat que es troba el partit de Jaume Bartumeu després de quedar fora del Consell. El missatge que ha passat Pere López és que no es preveu un reagrupament en breu el que es podria entendre com que la tàctica socialdemòcrata passa per deixar que SDP agonitzi de mica en mica per acabar recollint al final les restes del naufragi. És molt possible però que la formació liderada per Bartumeu sigui capaç d’aguantar fins a les comunals amb capacitat de fer diferents llistes. Aquesta opció posaria el PS en una situació gairebé impossible en la pràctica totalitat de parròquies. Es pot entendre que els socialdemòcrates estan disposats a renunciar als comuns comptant que és molt difícil que SDP arribi viva als comicis del 2023. Però caldrà veure com evoluciona la situació perquè no s’ha de descartar que Bartumeu aconsegueixi entrar en algun pacte i agafi l’aire que no tindrà si va en solitari.