Sense aeroport

Andorra s’ha convertit al voltant de l’aeroport de la Seu en un perjudicat pel conflicte entre Espanya i Catalunya. El Govern espanyol continua donant lalrgues i excuses poc creïbles per mantenir bloquejada la infarestructura.

Actualitzada 09/06/2019 a les 06:38

El ministre espanyol de foment, José Luis Ábalos, va confirmar ahir que l’interès d’Espanya perquè l’aeroport de la Seu d’Urgell pugui acollir vols comercials és tendent a zero. Després d’anys de marejar la perdiu per no aprovar la utilització de l’aproximació per GPS el Govern espanyol directament va donar un nou termini de deu mesos. Ábalos va proposar aquest termini per saber si els informes i les proves que s’estan realitzant seran favorables però ni tan sols va assegurar que acabin amb un resultat positiu a causa de “l’enorme dificultat que presenta l’operació”. L’excusa és nova respecte a totes les anteriors on sempre era una qüestió ‘de poc temps’ però que era segur que es faria. Per primer cop Espanya deixa la porta oberta que l’aeroport no pugui ser mai utilitzat amb fins comercials. Tan evident és la voluntat de bloquejar l’aeroport per part espanyola com el motiu: la instal·lació és de la Generalitat i mentre el pols sobiranista estigui vigent no s’habilitarà cap infraestructura important. Andorra no té res a dir respecte a la situació a Catalunya perquè és un afer intern espanyol, però sí que surt clarament perjudicada en aquest cas concret. Disposar d’un aeroport és un element clau per a la reforma econòmica d'acord amb atreure inversió estrangera. A banda és imprescindible si es volen fer polítiques d’atracció directa de turistes de països relativament llunyans. Andorra ha invertit en les instal·lacions alturgellenques, tot i que és cert que tampoc han estat grans quantitats perquè el projecte porta anys bloquejat. La Cambra de comerç disposa d’un estudi que considera viable l’aeroport dins de territori andorrà com va avançar fa uns dies el Diari. És un projecte que a primera vista sembla simplement quimèric, més enllà del que siguin els estudis, però possiblement caldrà començar a contemplar la possibilitat d’estudiar-ho seriosament. Fins i tot amb bona predisposició continua semblant il·lusori poder establir una infraestructura d’aquesta envergadura i impacte en territori nacional, però la posició d’Espanya no deixa alternativa. Perquè com és materialment impossible predir quan acabarà la tensió amb Catalunya el futur de l’aeroport de la Seu es troba compromès sine die.