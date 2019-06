L’àrea de seguretat alimentària del Govern va dur a terme l’any passat 1.400 inspeccions en establiments, de les quals onze van derivar en sancions. Un percentatge d’infracció baix que constata la bona feina de la gran majoria

Actualitzada 08/06/2019 a les 06:40

El sector dels establiments que desenvolupen activitats alimentàries va créixer l’any passat un 3%, fins als 1.826 censats pel Govern. És un sector de negoci que augmenta fruit dels nous hàbits de consum, no només perquè un gran percentatge de la població faci habitualment o de tant en tant àpats fora de casa també perquè s’ha incrementat de manera notable l’ús que en fem dels plats preparats, que ja no només es comercialitzen en negocis dedicats en exclusiva a això, sinó també en grans superfícies. També perquè malgrat tenir una població que no arriba als 80.000 habitants, Andorra és un país turístic i, per tant, ha de tenir en conseqüència un nombre major de negocis dedicats a la restauració o que tenen la restauració com a complement, des d’hotels a estacions d’esquí. A més s’hi han d’afegir els menjadors escolars o els que ofereixen àpats a la gent gran, l’hospital o les residències sociosanitàries. En resum, una gran quantitat de focus potencialment problemàtics per l’elevada seguretat que és necessari complir quan es tracta de manipulació d’aliments. Per controlar que els processos segueixen la normativa l’àrea de Seguretat Alimentària del Govern du a terme cada any un important nombre d’inspeccions, la majoria d’ofici. L’any passat, 1.387 i un 80% per iniciativa pròpia. Els resultats d'aquestes, que ahir va donar el responsable de l’àrea, Josep Maria Casals, constaten el bon compliment general i, per tant, que les pràctiques òptimes estan esteses. Només es van imposar onze sancions, i només una va ser decretada com a greu. L’establiment en qüestió havia fet cas omís dels avisos respecte a la higiene i manipulació d’aliments ineficient. Una conducta totalment reprovable quan s’està jugant amb una qüestió tan sensible com la salut dels clients. Malgrat aquest episodi i els altres deu de lleus, el resultat del balanç del 2018 són tranquil·litzadors i certifiquen la sensibilització generalitzada. Les cuines dedicades a fer menjars col·lectius han de ser espais on el risc sanitari es minimitzi al màxim. I malgrat el bon comportament generalitzat, les inspeccions periòdiques són una eina adient. Perquè es tracta de controlar que tot es fa de manera correcta i no hi ha males praxis però també de treballar en la sensibilització i d’ajudar als establiments a millorar.