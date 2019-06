Trencament plàcid

Vallnord es trencarà però ho farà amb un acord que, atesa la situació de dissolució inevitable, és el més convenient per a les dues parts. Pal Arinsal podrà usar temporalment la marca mentre explora la nova identitat comercial

Actualitzada 07/06/2019 a les 06:44

Les negociacions per trobar una sortida a la decisió d’Ordino Arcalís d’abandonar la societat que compartia amb Pal Arinsal han donat fruits i les dues parts, comandades per Joan Viladomat i David Baró, respectivament, han arribat a un principi d’acord que aplana el camí per a un trencament que les fa sentir còmodes. Superat el desencontre inicial, escenificat en les declaracions dels cònsols de les dues parròquies, les dues potes de la que ha estat la marca de la neu de les valls del nord han aconseguit assossegar posicions, negociar i culminar les converses amb una sortida el més convenient possible per a tothom. Vallnord potser acaba desapareixent, però no ho farà de forma brusca. El que és segur és que Arcalís la deixarà d’usar, per integrar-se completament a Nevasa i comercialitzar-se com una part més del domini de Grandvalira. Pal Arinsal en podrà seguir fent ús de manera transitòria però sense haver d’abonar cap contraprestació econòmica, que era una de les qüestions que s’havien posat sobre la taula per part d’Ordino i que havia generat malestar a la Massana. Durant aquest període, els responsables de Pal Arinsal hauran de decidir què fer: si es treballa en una nova imatge i una nova marca o si decideix quedar-se Vallnord i negociar en un futur les condicions per poder seguint fent-ho. Una decisió que, en tot cas, haurà de prendre la majoria comunal que surti de les eleccions del desembre. És, però, un termini de temps prou ampli perquè es pugui decidir el pla de futur sense presses i amb marge per comunicar-ho de manera òptima al mercat turístic. L’altre gran apartat de l’acord és que el producte conjunt no desapareixerà. Si bé no hi haurà un forfet unitari sota el nom de Vallnord, sí que s’ha decidit oferir igualment un passi que donarà dret a esquiar als dos dominis i que haurà de ser batejat d’una altra manera. L’acord l’han de ratificar els consells d’administració respectius i està previst que la setmana que ve es presenti públicament. Els estatuts de la societat obligaven a la unanimitat per trobar una sortida a la demanda de dissolució. Malgrat això, la situació es podria haver enquistat molt més i és lloable que s’hagi trobat una sortida de manera tan àgil. El sector de la neu es dibuixarà d’una altra manera a partir de la propera temporada però, sortosament, sense conflicte.