Delacions a Canillo

El comú de Canillo està derivant a la ciutadania la responsabilitat que com a administració té de detectar els apartaments turístics il·legals i està promovent a través de la pròpia pàgina web de la corporació la delació entre els veïns

Actualitzada 06/06/2019 a les 06:39

El comú de Canillo, una de les parròquies conjuntament amb la població del Pas de la Casa on hi ha un major nombre de pisos turístics, una part sense legalitzar, ha habilitat a la pàgina web de la corporació un apartat perquè els ciutadans i turistes puguin denunciar de forma anònima allotjaments d’aquest tipus que estiguin fora de la llei. El mateix comú assenyala que Canillo disposa d’un extens parc d’allotjaments turístics de qualitat, però que “malauradament també existeix una oferta il·legal d’aquest tipus d’habitatges, que perjudiquen tant qui els lloga com la resta del sector per la mala imatge que genera”. La corporació insisteix que aquest tipus d’allotjaments generen especulació i sovint provoquen queixes i malestar en general a les comunitats de veïns que els acullen. I convida els ciutadans i els turistes a “combatre el fenomen”. Per fer-ho realitat posa a la seva disposició un formulari completament anònim que permet denunciar al comú un allotjament turístic sense llicència. Més enllà de la bona voluntat del comú per intentar acabar amb una pràctica, la d’oferir apartaments turístics il·legals, que perjudica l’economia de la parròquia, el sistema emprat per la corporació genera molts dubtes. El primer és que està derivant a la ciutadania una feina, la de localitzar els pisos turístics il·legals, que hauria de fer l’administració, la qual és la responsable de controlar els establiments d’aquest tipus que funcionen a la parròquia. També genera molts dubtes la promoció de la delació que es busca amb la pàgina web. Un fet que obre una via per cercar el benefici personal i no el de la comunitat en aquelles persones que per la raó que sigui utilitzin el canal obert pel comú per realitzar delacions mal intencionades. I el que ja és absolutament inacceptable és que la denúncia es pugui fer de manera anònima. Qui serà l’encarregat de donar versemblança a la denúncia? Amb quins criteris s’acceptarà o no la delació? Sobre quina base s’haurà de fer o no una inspecció? I si s’accepten totes les denúncies, els dos treballadors del comú de Canillo que des de fa dos anys tenen encarregada la feina de controlar els pisos turístics de la parròquia hauran d’anar tot el dia amunt i avall per verificar si es tracta d’una denúncia fonamentada o d’una delació injustificada amb l’única voluntat de perjudicar un veí?