Infractors de dues rodes

Actualitzada 05/06/2019 a les 06:44

La policia va fer públic ahir el balanç de la darrera campanya de seguretat en el trànsit adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors realitzada entre el 13 i el 31 de maig. Gairebé dos de cada deu (un 17,3%) dels controlats van ser sancionats per deficiències tècniques, per deficiències administratives, per imprudències i/o per infraccions al Codi de Circulació. En total, la policia ha obert en aquesta campanya 106 sancions, 39 de les quals corresponents a conductors que van cometre imprudències pilotant un vehicle de dues rodes. El col·lectiu de motociclistes és el més sensible a l’hora de patir les conseqüències d’un accident pel fet que reben els impactes directament quan en tenen un i el fet de circular cometent infraccions és un afegit al propi risc que suposa fer-ho en un vehicle de dues rodes. Només cal recordar les dades que fa unes setmanes va fer públiques l’Automòbil Club d’Andorra respecte als sinistres amb motocicletes involucrades. Set dels darrers vuit morts a la carretera circulaven en vehicles de dues rodes i el 37% de les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit entre el 2004 i el 2017 viatjaven en motocicleta. Una dada que empitjorava si es comparava amb la mitjana europea, en què en el mateix període de temps circulaven en un vehicle de dues rodes el 15% de les persones que van morir en accident de trànsit. L’ACA i el Govern ja han iniciat la campanya Missió zero accidents, que el primer any se centra en el col·lectiu de motoristes. Una campanya que vol sensibilitzar les persones que es mouen per les carreteres en motocicleta perquè no cometin imprudències i evitar d’aquesta manera accidents que poden tenir conseqüències molt greus. És una bona notícia que es dugui a terme aquesta campanya de conscienciació perquè està demostrat que ajuden a fer que els conductors siguin més prudents a la carretera, però també és imprescindible la realització d’accions més directes i en aquest cas destinades al col·lectiu que més risc té a l’hora de circular, com és el dels motoristes. I també és imprescindible que la policia faci regularment campanyes de seguretat que, a més de conscienciar, sancionin els conductors imprudents. I en aquest cas no només s’ha de centrar en els motociclistes, ja que també hi ha conductors de cotxes irresponsables.