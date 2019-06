El ministeri i la secretaria d’Afers Socials hauran d’assumir les tasques que hauria de dur a terme una secretaria d’Estat d’Igualtat que no existirà en aquest Govern. Dur a terme polítiques efectives d’igualtat encara és imprescindible

Actualitzada 04/06/2019 a les 06:41

El Govern no crearà una secretaria d’Estat d’Igualtat. Així ho van asse­nyalar al Diari fonts properes a l’executiu. La demanda de posar-la en funcionament que va fer ahir al matí a través d’un comunicat l’associació Acció Feminista no ha estat ni unes hores sobre la taula del Govern que encapçala Xavier Espot, que va ser el titular de la cartera d’Afers Socials la legislatura passada. L’entitat feminista demanava la creació d’aquesta secretaria d’Igualtat i que la mateixa depengués directament del cap de Govern i no del ministeri d’Afers Socials, encapçalat per Víctor Filloy, ja que considera que a les polítiques d’igualtat no hi ha implicat un únic ministeri. És evident que és necessari insistir en les polítiques d’igualtat, malgrat que alguns posin en relleu que l’actual Govern és el més paritari de la història –hi ha els mateixos ministres homes que ministres dones– i que al Consell General també hi ha el mateix nombre de parlamentaris que de parlamentàries. Aquesta pretesa igualtat entre homes i dones deixa de ser una realitat quan es posen sobre la taula les dades de la bretxa salarial entre homes i dones. Cal recordar que la darrera informació al respecte, elaborada pel departament d’Estadística, marcava en 450 euros la diferència del salari mensual entre els homes i les dones, evidentment, favorable als primers. Aquest és un exemple clar que la desigualtat entre els dos gèneres és una realitat no només al nostre país i que cal seguir implementant polítiques d’igualtat i que aquestes es duguin a terme amb rapidesa i eficàcia. Una altra qüestió és si cal o no crear una secretaria d’Estat d’Igualtat o si el ministeri i la secretaria d’Afers Socials poden assumir i treballar totes les qüestions que tinguin a veure amb la igualtat entre homes i dones. Les característiques pròpies del país, i amb un Govern amb deu carteres ministerials, potser no fan assumible la creació d’una nova secretaria d’Estat amb el cost per a les arques públiques que implica. El que sí que ha de tenir clar qui ocupi la secretaria d’Estat d’Afers Socials –amb la d’Esports són les dues que queden per definir– és que cal seguir apostant per les polítiques d’igualtat per anar avançant en l’eliminació d’una de les actuals xacres de la nostra societat. La igualtat efectiva entre homes i dones és imprescindible més enllà de les paritats.