El Govern tripartit, amb dos formacions que van presentar llista a circumscripció nacional amb la creació al programa d’un museu nacional, no pot deixar passar una legislatura més sense donar llum a aquesta infraestructura

Actualitzada 03/06/2019 a les 06:47

La construcció i posada en servei d’un Museu Nacional és l’assignatura que han suspès els diversos governs que han precedit l’acabat d’estrenar i que encapçala Xavier Espot. Es tracta d’una assignatura pendent que s’arrossega legislatura rere legislatura però que hauria de ser una realitat en el Govern tripartit (Demòcrates per Andorra, Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos), tenint en compte que els dos partits nacionals es van presentar a les eleccions amb aquesta infraestructura inclosa al seu programa electoral. La resta de partits que no formen part de la coalició de Govern també ho prometien als seus programes electorals, fet que hauria de facilitar el consens entre totes les forces polítiques per dur a bon port una infraestructura molt desitjada en el món cultural del país i que pot funcionar com un atractiu turístic més. Ja ho és, tot i que encara lluny de les xifres que s’esperen aconseguir en els propers anys, el Museu Carmen Thyssen Andorra. Complementar aquest espai, conjuntament amb el que des de fa pocs mesos custodia els frescos de Santa Coloma, amb un Museu Nacional pot per fi fer arrencar el turisme cultural que encara està lluny de ser una realitat al Principat. Explotar un circuit d’esglésies romàniques amb aquestes infraestructures museístiques pot donar molt de joc a l’hora d’atraure el turisme i complementar l’oferta tradicional lligada a la neu, les activitats de muntanya i el comerç. Malgrat que arribar a un consens polític quant al Museu Nacional no hauria de ser complicat, un dels màxims responsables de la gestió cultural del Govern, el cap de l’àrea de Bens Immobles i Arqueologia de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, prefereix, en declaracions al Diari, no fer cap pronòstic respecte la infraestructura. La persona que, si es fes el Museu Nacional, hauria de liderar la plasmació del projecte admet que ningú li ha proposat res en ferm i que no sap si la infraestructura serà prioritària per al nou govern tripartit. És evident que la situació econòmica no permet llençar la casa per la finestra i que el Govern té altres prioritats com la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea, la sostenibilitat del sistema de pensions o la reforma de la sanitat, entre d’altres. Malgrat això, s’ha de buscar la fórmula per aprovar l’assignatura del Museu Nacional.