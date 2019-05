33 nous funcionaris

El BOPA ha publicat els edictes per a la contractació de trenta-tres nous funcionaris. La majoria de les incorporacions tindran lloc a les àrees d’Estadística, on n’hi ha setze, i d’Afers Socials, on s’emmarquen dotze

Actualitzada 31/05/2019 a les 06:06

Els capricis del destí han portat que dos dies després que el departament d’Estadística donés a conèixer les despeses anuals del sector públic el BOPA hagi publicat l’edicte per a trenta-tres nous funcionaris, dels quals la meitat són precisament d’Estadística. La impactant xifra de 1.758 milions d’euros anuals de despesa global ha sorprès en general i el fet que en salaris de funcionaris i treballadors públics es gastin 260 milions és preocupant, especialment en un país amb uns quatre-cents i escaig milions d’euros en el pressupost anual. El Govern demòcrata no ha complert la promesa de contenir la despesa en funcionaris. Ben al contrari. Durant els vuit anys de mandat Martí s’ha passat (en el cas exclusiu de treballadors de Govern) de poc més de 90 milions a gairebé 120. La despesa del sector públic està fora de mida i ha superat qualsevol llindar de sensatesa. 1.758 milions per a un país de menys de 80.000 habitants i que no té exèrcit és digne d’estudi, per molt que una part vagi destinada a comprar deute. Una notícia d’aquesta magnitud en d’altres estats hauria provocat un sotrac, però tots els partits nacionals es guarden prou de fer cap comentari en públic per por que els milers de funcionaris prenguin nota. Una part important dels edictes fan referència a places que ja estan ocupades però no creades. És la trampa que comuns, Govern i la resta d’administracions fan habitualment per saltar-se les limitacions. Es contracta gent a qui es paga com a subcontractada o amb qualsevol partida de despesa de funcionament i quan passa un temps s’acaba fent l’edicte perquè és una injustícia tenir l’empleat públic amb aquesta precarietat. Fins a setze persones d’Estadística es troben en aquesta situació i no en tenen la culpa. Els polítics i els responsables dels departaments de l’administració són els culpables d’aquest engany permanent per anar augmentant de forma subreptícia el nombre de funcionaris. En d’altres països quan aquesta trampa es revela hi hauria crítiques i atacs. Aquí no passarà. La cursa per anar donant més privilegis i contractant més funcionaris és indefinida. De moment, el Govern d’Espot s’estrena fent el mateix que tots els anteriors: augmentar la despesa culminant un engany.