Cobertura i fronteres

Les incidències recollides per l’Agència Catalana de Consum sobre la suposada ‘invasió’ de la cobertura d’Andorra Telecom un cop es travessa la duana de la Farga de Moles i, fins i tot, a la Seu d’Urgell sorprenen

La casuística exposada per la directora de l’Agència Catalana de Consum no només va sobtar Andorra Telecom, també ciutadans del Principat que, acostumats a travessar la frontera sud amb freqüència, experimenten quina és la realitat de les cobertures telefòniques a banda i banda dels límits duaners. La responsable de l’ens català assegurava que una incidència freqüent que els arriba és la que pateixen turistes de camí a Andorra o fins i tot a la Seu d’Urgell, que es troben que si perden la cobertura el seu terminal s’acaba connectant a la xarxa andorrana i, per tant, activant una itinerància que els pot costar cara a la factura. Però el cert és, i així ho recordaven des d’Andorra Telecom, que el que qualsevol pot constatar és que el que passa és precisament la situació a la inversa. Un mòbil d’Andorra Telecom poc després d’abandonar territori andorrà en direcció sud es connecta ja a una xarxa espanyola. En canvi, la cobertura espanyola –depenent de l’operadora– pot arribar fins i tot a Sant Julià de Lòria quan es fa el trajecte a la inversa. Sembla que el més perjudicat en aquest cas és el Principat i precisament per això, i així ho exposaven també des d’Andorra Telecom, periòdicament hi ha comunicacions amb les operadores veïnes per demanar-los que minimitzin la potència de la cobertura. La situació del Pas de la Casa encara és més complexa, amb antenes d’operadors francesos a tocar de la frontera. El que es va recomanar als veïns del poble és que traguessin la selecció automàtica de la xarxa de telefonia del telèfons mòbils per evitar que se’ls acabessin connectant a una xarxa francesa, com els succeïa depenent de la ubicació en la qual estaven. Possiblement el que li pot haver passat a més d’un usuari és que, per desconeixement, no hagi desactivat les dades en arribar a Andorra pensant que també és extensible al territori del Principat l’acord pel qual s’ha eliminat el roaming entre països de la UE. No és evident que un consumidor sigui conscient dels límits d’aquest acord i no està de més seguir fent-ne pedagogia. Sobre la suposada potència de la xarxa andorrana, Andorra Telecom pot fer les comprovacions si ho creu convenient, però reclamant reciprocitat. No és lògic que els clients d’Andorra Telecom, en territori nacional, hagin de vigilar a quina xarxa es connecta el seu telèfon.

