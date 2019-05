Una app molt útil

Actualitzada 24/05/2019 a les 07:35

Cinc escoles han usat ja aquest curs l’aplicació B-resol, que forma part del pla de prevenció de l’assetjament escolar impulsat pel ministeri d’Educació i que és un projecte que disposa de la col·laboració d’Andorra Telecom. La iniciativa ja ha donat els primers fruits i ha demostrat l’èxit de saber combinar la tecnologia cada cop més present a les vides de tothom, molt en la dels adolescents, amb una problemàtica que necessita solucions efectives. L’eina ha permès detectar i per tant actuar en quatre casos de bullying durant el curs escolar. Però també ha quedat clar que ja no tan sols serveix perquè els estudiants puguin comunicar a un professor o a un responsable educatiu un cas d’assetjament escolar. És útil per poder explicar qualsevol altra problemàtica que afecti un alumne i així s’ha constatat amb la detecció de quatre casos de trastorns alimentaris. L’aplicació de mòbil venç la barrera que pot suposar per als alumnes adreçar-se a un adult a explicar-li que pateixen una situació d’assetjament o que el pateix un company. Perquè sempre hi ha una por associada a fer-ho, també quan qui ho vol verbalitzar no és la pròpia víctima. Està constatat que en un cas d’assetjament hi sol haver un grup que n’és conscient. Però el temor a les conseqüències de posar-se del costat del dèbil és sovint un fre per denunciar-ho. L’anonimat de l’aplicació B-resol és molt efectiu i així ha quedat demostrat. A més, la denúncia es pot fer en qualsevol moment del dia i, per tant, fora de les aules. És clar que cal cercar alternatives més properes d’atansar-se als adolescents i una forma és utilitzant la seva manera de comunicar-se. Agradi o no, i malgrat el costat negatiu que sí que té, el mòbil és part essencial de les seves vides. Aquest cas és paradigmàtic del profit que se’n pot extreure. A més, suposa un recurs molt poderós per als centres educatius, que accedeixen a interioritats que d’una altra manera els alumnes prefereixen no explicar. La informació facilitada exposava que gràcies a les denúncies a través de l’aplicació els professors han pogut fer un treball específic amb els alumnes a les classes de tutoria. No cal dir, però, que aquest només és un vessant d’una intervenció molt més profunda en què s’ha de seguir incidint en la prevenció, perquè aquest tipus de conductes no es produeixin.