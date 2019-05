L'embolic del casino

L’adjudicació del casino a Jocs SA, primer, i l’anul·lació de la llicència concedida, després, es va convertir en un serial al final de la segona legislatura Martí. Amb el nou Govern sembla que hi haurà segona temporada

Actualitzada 22/05/2019 a les 06:46

El casino, concretament la seva adjudicació primer a Jocs SA i la retirada després a la mateixa societat per, segons l’executiu, no complir els requisits marcats al plec de bases del concurs de concessió de la llicència d’explotació, es va convertir en un dels serials del final de la legislatura de Toni Martí i amenaça amb una segona temporada en l’inici del Govern tripartit amb la justícia pel mig. La guanyadora de la llicència es va despertar ahir amb un comunicat en què denunciava “una campanya continuada d’intoxicació orquestrada per persones i societats que es tenen plenament identificades”, i anunciava que ha endegat “diversos processos judicials contra dos mitjans digitals i que s’estudien noves accions legals contra algunes persones i societats relacionades amb diversos dels projectes que van quedar descartats en el concurs”. En el mateix comunicat, Jocs SA assegurava que “ha comptabilitzat més de 40 informacions falses en els darrers onze mesos, darrere la majoria de les quals s’hi han identificat fins a tres societats que aspiraven a obtenir la llicència”. Amb altres processos judicials oberts i amb l’amenaça d’obrir-se de nou segons com solucioni el nou executiu la patata calenta de l’adjudicació, un cop més el que havia de ser una oportunitat per diversificar l’economia del Principat es pot convertir en un maldecap que torni a deixar malament el nom d’Andor­ra –cal recordar que hi ha diverses companyies estrangeres involucrades en els diferents grups que optaven a la llicència del casino– fora de les nostres fronteres. També li fan un flac favor al projecte les declaracions de dissabte passat de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, exigint al Govern que el 27 de juny, dia que s’ha de resoldre el recurs de Jocs SA respecte a la retirada de la llicència per gestionar el casino, s’adjudiqui l’establiment. Marsol, tirant cap a casa, recordava que els tres projectes més ben puntuats al concurs per adjudicar la llicència situen el casino a la capital i sense expressar-ho pressionava el nou executiu. El Govern tripartit, amb Espot al capdavant, hauria de fer bé de no caure en les pressions de la cònsol major d’Andorra la Vella ni de cap part vinculada al casino, i obrar amb la major transparència i compliment de la legalitat per evitar embolicar més la resolució d’aquest dossier.