Poc moviment al Pas

Actualitzada 20/05/2019 a les 07:37

El cap de setmana al Pas de la Casa, el primer després del tancament de la carretera RN-22 d’accés a Andorra des de França, no ha portat a la població encampadana els turistes que desitjaven els comerciants i hostalers. El mal temps, per una banda, i el desconeixement per part dels visitants francesos de l’obertura de la carretera, per l’altra, sembla que són els responsables d’un quart cap de setmana consecutiu de pèrdues al Pas de la Casa. Tampoc, segons diuen els mateixos comerciants i hostalers de la població encampadana, s’ha vist un increment significatiu d’andorrans i residents que s’hagin decidit a pujar al Pas de la Casa en solidaritat amb els seus conciutadans. Tot fa pensar que la campanya del Govern no està tenint els resultats desitjats i la mesura d’urgència no ha vingut acompanyada de la resposta dels ciutadans a què anava dirigida. Tampoc, de moment, els està tenint la campanya de característiques similars dirigida als turistes francesos. S’ha de veure què passarà els propers dies, però malgrat que aquest cap de setmana no estat ni de bon tros bo per als comerços, hotels i restaurants del Pas de la Casa, els empresaris de la població respiren alleujats per la ràpida reobertura –dimecres de la setmana passada– de l’accés a Andorra des de França. En aquest cas sí que cal felicitar el Govern en funcions per la feina de pressió que va fer cap a les autoritats franceses, que es van posar les piles per reobrir al més ràpid possible la carretera. Aquesta tasca té molt mèrit si es te en compte que aquesta carretera en particular i l’Arieja en general han estat històricament oblidades per les autoritats de París. Els empresaris del Pas de la Casa temien i amb raó que el tancament de la carretera s’allargués en el temps, fet que hauria estat un cop gravíssim per a l’economia de la població. Un cop resolta l’emergència cal seguir pressionant, en la mesura que sigui possible, les autoritats franceses perquè portin a bon port les obres promeses en una carretera que ara mateix és comarcal però que en realitat és un enllaç internacional i un dels punts per creuar els Pirineus. Tampoc s’han de quedar aturats els empresaris del Pas de la Casa i han de prendre les mesures oportunes per deixar de ser només atractius per als turistes francesos i obrir el ventall de visitants que decideixin pujar fins al poble.

#1 Pere

(20/05/19 08:53)