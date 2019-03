Plural no és igualitari

L’afer de l’entrevista a Eusebi Nomen al programa ‘La Rèplica’ ha derivat en una polèmica sobre si tots els candidats a cap de Govern i els partits han de tenir el mateix ressò als mitjans de comunicació, especialment els públics

Tractar amb equitat totes les llistes electorals en unes eleccions no significa que totes hagin de rebre el mateix tracte. En realitat és una obvietat, i més ho hauria de ser en una sistema electoral com l’andorrà, on un grup de vint amics pot presentar una candidatura nacional, perquè donar a tots els mateix ressò és carregar-se l’essència de la democràcia. L’exemple és molt evident. A algú li passa pel cap que a les eleccions espanyoles es faci un debat a la televisió pública amb els quaranta partits o setanta que es presenten als comicis? O que s’entrevisti tots els candidats? Posarien setanta persones al plató donant el mateix temps als caps de llista del PP, PSOE, Ciutadans o Podem que al del Partit Animalista, Retallades Zero o el Partit Comunista dels Pobles d’Espanya? Hi ha d’haver un mínim de respecte per la representativitat de cadascú. I tots els sistemes electorals ja ho recullen perquè ja es posa un percentatge mínim per tenir un diputat. A Andorra el percentatge mínim de vots per entrar és segurament un dels més alts del món, ja que està per damunt del set per cent. En canvi, no hi ha una especificació clara de com respectar la representativitat. Els debats de la televisió pública seran amb molta probabilitat un desastre, perquè amb set candidats i alguns que l’únic que buscaran és el soroll per atreure l’atenció, s’impedirà que la ciutadania pugui escoltar un intercanvi de propostes entre les formacions que entraran al Consell. Perquè no cal intentar fer cinc hores de debat que no veuria ningú. El model no preveia que hi hagués set candidatures nacionals, que no han estat vuit pels pèls, ja que Podem no va arribar a trobar prou signatures. Les plataformes d’electors, perquè no són ni partits, han de tenir els seus espais electorals gratuïts i una repercussió als mitjans públics i privats. Però moderada. El dret a tenir-ne més se l’han de guanyar amb el suport de la ciutadania. Si la meitat del temps dels debats de candidats s’ha d’utilitzar en propostes de partits que entre tots sumaran entre zero i tres consellers generals s’està sostraient el votant del principi bàsic de la informació de les propostes per poder fer-se un criteri a l’hora de votar. Però això ja no es podrà solucionar fins que passin els comicis.