Després d’una setmana de competició, tot han estat elogis per part de la FISs i els competidors. Unes finals que han tingut una gran repercussió mundial i que sembla han deixat enrere la polèmica per la plataforma esquiable de Soldeu

Actualitzada 18/03/2019 a les 06:50

Hem posat la pilota sobre la vostra taulada. Andorra està preparada perquè tornem com més aviat millor”. Són paraules de la secretària general de la Federació Internacional d’esquí (FIS), Sarah Lewis, un cop realitzades ahir les darreres proves de les finals de la Copa del Món a Soldeu-el Tarter. Ha estat una setmana brillant, tant pel nivell dels competidors i de les proves realitzades, com per la resposta del públic que ha omplert les graderies preparades tant a la pista l’Àliga com l’Avet. Un alt nivell que també ha demostrat l’organització oferint unes pistes en un perfecte estat malgrat que la meteorologia no ha acompanyat en les darreres setmanes. Un perfecte estat de les dues pistes que han destacat tant els esquiadors i esquiadores com els tècnics i delegats de la FIS. Tot i que encara es desconeix quina audiència han tingut les finals de la Copa del Món, els aficionats a l’esquí de tot el món que hagin seguit alguna de les proves hauran conegut potser per primer cop l'existència d’Andorra o si més no hauran descobert un país que està preparat per organitzar esdeveniments del més alt nivell. Ha de ser aquest el principal rèdit, més enllà del que pugui haver suposat per a l’economia del país la despesa realitzada per tot el que mou la competició els set dies de finals. Donar a conèixer al món que Andorra està capacitada per acollir esdeveniments similars –de les paraules de Lewis es desprèn que en els anys vinents Soldeu acollirà una prova de la Copa del Món masculina– i no només esportius. La celebració de la Cimera Iberoamericana ja està molt a prop i el que ha passat aquests dies a Grandvalira és una bona carta de presentació del bon desenvolupament d’aquest esdeveniment que, sobretot per motius de seguretat, requerirà un esforç més important per part de la societat andorrana. Com ha passat amb les finals de la Copa del Món d’esquí, seria un èxit que la població també es fes seva aquesta cimera. D’altra banda, en el moment dels elogis, ja queda molt lluny i fins i tot oblidat per alguns, la polèmica per la declaració d’interès nacional de la construcció de la plataforma esquiable de Soldeu i l’aparcament soterrat, que a punt va estar d’acabar amb la marca Grandvalira. Marca que de moment s’ha salvat, però mai se sap si les ferides obertes per la plataforma amb cicatritzat del tot a la vall d’Orient.