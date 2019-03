Fita esportiva històrica

Han passat més de tres anys des que la FIS va atorgar les finals de la Copa del Món d’esquí alpí a Grandvalira. Un període de preparació intensa que es posa a prova fins el proper diumenge. Les primeres sensacions són molt positives.

Actualitzada 13/03/2019 a les 06:40

Una cerimònia inaugural seguida in situ per 1.500 persones va posar oficialment en marxa l’engranatge de les Finals de la Copa del Món que Soldeu el Tarter acollirà fins diumenge. Fins a arribar a aquest punt hi ha hagut una ingent tasca de preparació que va arrencar aquell 2 d’octubre del 2015 en què la Federació Internacional va atorgar l’organització a Grandvalira. Superada aquella fita, després “d’anys de picar pedra”, recordava la ministra d’Esports en funcions, Olga Gelabert, començava la segona: el repte de preparar l’esdeveniment esportiu que hagi celebrat mai Andorra. I aquests dies està en marxa la tercera: superar-lo amb nota, que serà clau per aconseguir que l’estació andorrana i, per tant el país, se situï entre els grans dominis esquiables preparats per organitzar les proves esportives més exigents. La cerimònia posava en marxa l’engranatge però dilluns i dimarts els entrenaments han servit per testar les condicions tècniques de l’escenari de la competició. I hi ha hagut unanimitat d’organització i corredors en destacar el perfecte estat. Un preludi que aporta sensacions molt positives i que demostra la bona feina de tot l’equip que s’ha bolcat en la preparació. Una audiència potencial de 700 milions d’espectadors pot estar pendent aquests dies del que facin els millors esquiadors i esquiadores de totes les disciplines i, de retruc, de l’escenari on es juguen el globus de cristall. Tant de bo que gaudeixin d’un espectacle que els faci passar-ho bé. Per a Andorra, destinació turística suposa un aparador de primer ordre. La neu és el gran motor turístic del Principat i disposar d’unes instal·lacions preparades per a les grans proves de l’esquí alpí és un pas endavant d’importants dimensions en la consideració de Grandvalira respecte a les competidores. I d’això se’n beneficia el domini de la vall d’Orient, tot el sector de la neu i tota l’economia del Principat. La repercussió no es podrà mesurar de manera immediata. Sí que serà constatable que ha suposat per al país acollir aquests dies de Copa del món. L’ocupació hotelera, un dels elements fàcilment mesurables, ja ha notat l’impacte de l’esdeveniment. Toca agrair la feina dels qui es van entestar que era possible ser l’escenari d’aquestes finals i dels qui han treballat i treballaran intensament aquests dies perquè tot surti a la perfecció.