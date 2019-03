Salari mínim de 1.200

Actualitzada 10/03/2019 a les 07:28

Aquest 2019 el salari mínim d’Andorra s’ha situat en els 1.050 euros. El Govern l’ha actualitzat cada any per sobre de l’IPC amb l’objectiu d’apropar-se al que diu el Consell d’Europa: que ha de ser del 60% del salari mitjà. Els demòcrates es comprometen a seguir amb aquests increments progressius els propers anys si revaliden la victòria amb l’objectiu que superi els 1.200 euros i per tant doni compliment al que diu l’organisme europeu en tres anys. El salari mínim ha entrat en precampanya i PS i SDP ja hi han fet referència explícita els últims dies. El PS ha parlat de 1.200 euros i Progressistes-SDP de 1.264 i ambdues formacions també apunten a un augment progressiu. Liberals també se suma al compromís de pujada. Únicament terceravia i la formació parroquial Ciutadans Compromesos defugen la regulació i entenen que ha de ser el mateix mercat el que ho faci. La seva proposta és enfortir l’economia, incentivar mesures que ajudin les empreses per tal que aquestes assoleixin millors resultats i els puguin repercutir als salaris. Sens dubte que la recepta per al creixement del nivell salarial passa perquè l’economia rutlli però el mercat necessita certa regulació, que s’estableixi el mínim considerat digne per tal de posar fre a possibles abusos. Andorra ha viscut els darrers mesos mobilitzacions inèdites que posen de manifest fins a quin punt preocupa la població la carestia de la vida. La problemàtica de l’habitatge ha complicat molt l’economia domèstica de les famílies perquè han pujat els lloguers però els sous no ho han fet en cap cas en consonància. Tot plegat tindrà un paper destacat en aquesta campanya electoral. Demòcrates per contrarestar el malestar social i els que pretenen arrabassar-li el Govern perquè l’usaran com a arma d’atac. És una bona notícia, però, que una majoria de les formacions que concorren als comicis siguin conscients de la necessitat d’ajustar el sou base i que ho plasmin als seus programes. El bloc de polítiques més socials no hauria ser, a més, un brindis al sol. Les propostes de millora del benestar de la ciutadania són necessàries i han de ser realistes. I incentivar la millora salarial a través de la pujada del sou base afavoreix la població resident però també ha de contribuir a ser més atractius en la captació de personal forà. Una problemàtica ara mateix.