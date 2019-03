Menors i alcohol

Actualitzada 08/03/2019 a les 06:48

Els serveis sanitaris van haver atendre set menors que van patir un coma etílic per consum de begudes alcohòliques durant els dies de Carnaval a Encamp. Són unes dades que ahir va donar a conèixer el comú de la parròquia i que, segons va explicar el cònsol major, Jordi Torres, mostren unes xifres similars a les d’edicions anteriors. Unes dades que, evidentment, no inclouen els menors que van consumir alcohol però que no ho van fer en una quantitat tan elevada per posar en risc la seva vida. Davant d’aquesta realitat, una primera reflexió. El binomi alcohol-menors és una combinació que serveix per mesurar el grau de salut d’una societat. Quantitativament i qualitativament. El nombre de casos detectats i la importància que confereix la ciutadania i les institucions al que és un problema greu. Perquè per molt que el consum d’alcohol estigui estès i tolerat, no deixa de ser una addicció quan s’arriba a determinats índexs. I no de forma esporàdica, sinó continuada. Quan es tracta de menors que presenten patologies relacionades amb el consum de begudes alcohòliques la tolerància ha de ser zero. El consum d’alcohol entre els menors està molt relacionat amb qüestions conductuals i s’assimila sortir de festa i beure. Amb la qual cosa es normalitza el motiu del consum fins a l’extrem que acaba sent la raó última de la trobada. Alhora hi ha un factor de seguidisme i falsa justificació quan s’argumenta que ho fa perquè ho fa tothom i així no quedar exclòs del grup. L’última variable d’aquests context negatiu és quan l’edat quan es comença a consumir és cada vegada més baixa, que és exactament el que està passant. La segona reflexió passa per com afrontar el problema. Hi ha diferents opcions, però la més efectiva a mitjà i llarg termini és el vessant pedagògic. Les campanyes per explicar i conscienciar els menors dels efectes nocius d’ingerir alcohol han de tornar a tenir més protagonisme a les aules. S’han de prendre mesures per evitar donar facilitats a la pràctica del botellón en espais públics i en paral·lel controlar que cap establiments ven a menors. I, finalment, la família ha de participar de manera pro activa en el procés. Ara bé, de poc o res serviran les accions si hi ha majors d’edat que els faciliten l’accés quan es presten a comprar les begudes als menors perquè no ho veuen com un problema greu.